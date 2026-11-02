Családi sztorit mesélt a parlamentben Magyar Péter arról, hogy a nagyapja hogyan betegedett bele az ügynöktörvény hiányába

Hosszú, személyes történetet mesélt Magyar Péter a parlamentben. A napirend előtti felszólalások egyik fő témája az ügynökakták szerdai nyilvánosságra hozatala volt, a kormányfő ezzel kapcsolatosan idézte fel a nagyapja, Erőss Pál ügyvéd esetét.

Magyar emlékeztetett, hogy az eddigi politikai elit, beleértve a Fideszt és KDNP-t is, eddig sosem szavazta meg az akták nyilvánosságát. „Miért voltak gyávák?”, tette fel a kérdést, majd azt mondta, hogy az elit közösen lopta el az ország vagyonát, és sok minden kiderülhetett volna, hogy mely politikusok voltak ügynökök.

Aztán rátért a családi szálra, miszerint a rendszerváltás idején a spontán privatizációban a Taverna nevű egykori szocialista étterem- és hotelhálózatot exügynökök szerezték meg potom áron, tízmillió forintért. Az Antall-kormány megpróbálta visszaszerezni a volt ügynökök és a volt államszocialista vezetők által ellopott vagyont, és megbíztak néhány ügyvédet ezzel, köztük Magyar nagyapját, Erőss Pált is. Az ügyvédek pert indítottak, majd mindenki meglepetésére első fokon precedensértékű ítéletet hozott a bíróság, semmisnek nyilvánította az adásvételi szerződéseket.

1994-ben azonban visszajött a szocialista kormány az SZDSZ-szel karöltve, és kinevezték privatizációs miniszternek Suchman Tamást. (Aki egyébként már nem él, 2021-ben halt meg.) Nem sokkal a választások után volt a másodfokú tárgyalás, de a Legfelsőbb Bíróság folyosóján Erőss kezébe nyomtak egy papírt, hogy a magyar állam visszavonja az ügyvédi megbízását, az ügyet pedig így ejtették.

Ebben a folyamatban régi ügynökök vettek részt, és azért vehettek benne részt, mert az első magyar országgyűlés tele volt volt exügynökökkel, és megakadályozták, hogy a lusztráció megvalósuljon, mondta a kormányfő.

Magyar azt mondta, a nagyapja már nem él, 2021-ben meghalt, de ebbe akkor belebetegedett. Abba, hogy visszaszerezhettek volna rengeteg mindet a nemzeti vagyonból, de a politikai elit ezt évtizedekig megakadályozta. Megakadályozta, hogy megértsük, mi történt a 80-as, 90-es, 2000-es években. Hogyan lett egyeseknek bankjuk, áruházláncaik, hogyan lett valaki a semmiből több tízmilliárdos vállalkozó. Ezek soha nem derülhettek ki, mert önök, az önök politikai közössége megakadályozta, mondta Magyar, hozzátéve, ebben óriási felelőssége van a Fidesznek és KDNP-nek.