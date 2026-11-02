Jön a törvény, miszerint nem kapnak életük végéig juttatást azok a volt államfők, akik nem töltötték ki a hivatali idejüket

POLITIKA

Magyar Péter a parlamentben, napirend előtti felszólalásába beleszőve jelentette be, hogy

  • megszűnik az az évi több tízmilliós jótékonysági pénzkeret, amelyet a volt köztársasági elnökök használhattak fel és osztogathattak, és hogy
  • benyújtják a törvényt, hogy aki nem töltötte ki az elnöki mandátumát, az nem kap élete végéig elnöki juttatást az emberek pénzéből.

A költségkeretet illetően a Tisza a költségvetési törvényhez fog majd módosítókat benyújtani Magyar közlése szerint. „A parlamenti vitában ki fogjuk söpörni a költségvetésből az előző rendszer utolsó megmaradt kiváltságait”, fogalmazott a kormányfő.

A bukott elnökök juttatásainak megszüntetését a Tisza már a kampányban is ígérte, ez Schmitt Pált, Novák Katalint és Sulyok Tamást érinti. A másik lépésre, a jótékonysági költségkeret legyalulására pedig a napokban tett utalást Magyar Péter egy újabb „nem hinném” kommenttel.

A parlamenti felszólalásról hamarosan összefoglalóval jelentkezünk.

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Magyar Péter most sem hinné

A miniszterelnök a Telex cikke alá kommentelt, miután a lap megírta, hogy a volt köztársasági elnököknek jövőre is járhat a jótékonysági keret.

Bódog Bálint
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