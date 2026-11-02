Ne tegezzél! Hazudtál végig! Nincs joga ballagyurizni! – elszabadultak az indulatok a parlamentben, három ellenzéki is felhúzta magát Magyar Péter szavain

Hárman is szót kértek személyes megtámadtatásra hivatkozva a parlamentben a napirend előtti felszólalások után. Elsőként a fideszes Balla György kapott szót, akit korábban Magyar Péter Balla Gyuri bácsinak nevezett az egyik felszólalásában. Balla ezt kikérte magának, szerinte senkinek, a miniszterelnöknek pedig főleg nincs joga ahhoz, hogy másik képviselőt ballagyurizzon, vagy Gyuri bácsizzon. „Nem miattam, a ház miatt” – mondta. Balla hozzátette, hogy ő is miniszterelnöknek szólítja Magyart, pedig sejtheti, mit gondol róla. Balla ezután egy másik ügy miatt is kiborult, pedig abban nem hangzott el a neve. Azt kifogásolta, hogy Forsthoffer Ágnes házelnök a páholyból egy házbizottsági ülésen kötött megegyezésre hivatkozva kiküldött egy videóst. Balla szerint Magyar „kizavartatta” a páholyban ülő videóst, ráadásul a házbizottsági ülésről is hazudott, mert azon arról volt szó, hogy a képviselők ne videózzák egymást ülés közben.

Aztán jött Toroczkai, aki több dolgon is felkapta a vizet. Egyrészt, hogy Magyar Péter arról beszélt, hogy Toroczkai puhatestűnek nevezte a magyarokat, másrészt azon, hogy Magyar vérbírózta Toroczkai dédapját, harmadrészt azon, hogy a kormányfő azt állította, Toroczkaiék nem segítettek a 2006-os rendőrterror áldozatain.

Toroczkai azt mondta, ő nem a magyarokat, hanem az olyan politikusokat, mint Magyar Péter nevezte puhatestűnek, „ne hazudozzon, ráadásul nem először szájára veszi az őseimet”, mondta a kormányfőnek Toroczkai. „Mit képzel magáról? Hogy merészeli? Ne szóljon közbe, most én beszélek! Kikérem!”, mondta Magyarnak Toroczkai, hozzátéve, hogy nem a dédapja nevelte sem őt, sem az anyját. Szégyellje magát!, folytatta Toroczkai, majd rátért volna 2006-ra, de Magyar - felteheten tegeződő – közbeszólásaira kifakadt: „Ne tegezzél, az összes hazugságoddal ellentétben, veled ellentétben mi ott voltunk az utcákon, hazudtál végig, mert jogi segítséget is nyújtottunk a tüntetőknek” – mondta Toroczkai.

Toroczkai László Fotó: Németh Dániel/444

Aztán Novák Előd jött, és ehhez képest visszafogottan, de azért érezhetően zabosan ő is 2006-ra reagált, miszerint aznap őt már délelőtt lecsukták, de ettől még a közösségük segített a tüntetőknek, majd hosszan magyarázta, mikor hol voltak, és melyik bírósági ítélet támasztja ezt alá.