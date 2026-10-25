Magyar Péter és Schmidt Mária is fennakadt azon, hogy Toroczkai szerint 1956-ban a magyarok nem az orosz megszállás ellen küzdöttek

Toroczkai László az ötvenhatos megemlékezést is arra használta, hogy megmondja, ki a magyar és ki nem, és persze a kormány és az európai birodalom is megkapta a magáét. Legeredetibb ötlete az volt, hogy pont az évfordulón kezdett el azon merengeni, hogy nem az oroszok ellen harcoltak a magyarok 1956-ban.

Maga Schmidt Mária is billentyűzetet ragadott emiatt, és idézte a Mi Hazánk elnökét:

„a ››puhatestűek‹‹ folyamatosan hazudnak 1956-ról, a hazugság pedig az, hogy a magyarok az oroszok ellen lázadtak fel. […] nem egy nemzetállam, hanem egy gyarmatosító, ideológiai alapon szervezett internacionalista birodalom ellen lázadtak fel a magyarok”.

A Terror Háza egykori vezetője és a Fidesz ideológusa szerint, „amit mond a Mi Hazánk elnöke, az téves.” Mert „1956 a magyarok szabadságharca volt. És ez a szabadságharc szovjetellenes volt, a Szovjetunió pedig orosz primátusra épült. Ez a történelmi tény.”

Magyar Péter a beszéd után két nappal, Schmidt posztja után majdnem egy teljes nappal később szintén reagált: