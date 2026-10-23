Felpörgette a magyarométert a Corvin közben a Mi Hazánk elnöke, majd nemzeti ellenállást hirdetett egy társasjáték miatt

A hatalom érdekében népét feláldozó ukrán elnökről,

a farkas módjára settenkedő LMBTQ-propagandáról,

az 1100 éve folyó küzdelemről,

valamint a Mi Hazánk-féle nemzeti ellenállás új köreiről is szó volt Toroczkai László és csapata október 23-ai megemlékezésén.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök abban hasonlít Magyar Péterre, hogy totális diktatúrát épít – jelentette ki Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke, valamivel több mint ezer ember előtt a párt október 23-ai rendezvényén, szokás szerint a Corvin közben. Idén is volt demonstratív ágyútűz, ráadásul háromszoros, de ezúttal nem az Erste Bank ellen, hanem többek között a néhány hete elhunyt Pongrátz András emlékére, aki 1956-ban lángvágóval ment neki a Sztálin-szobornak.

Toroczkai László a Corvin közben Fotó: Bankó Gábor/444

A pártelnök hosszasan borzongott, hogy milyen embereket hívott meg a miniszterelnök a parlamenti emlékülésre. Például Emmanuel Macront, „Európa egyik sírásóját”, akinek az említésénél már csak Zelenszkij neve váltott ki nagyobb fújolást a résztvevőkből. Az ukrán elnök Toroczkai szerint diktatúrát épít, „hiszen mindenféle választás nélkül van hatalmon”. Toroczkai szerint Zelenszkij „az utolsó ukránig folytatja a harcot, mert az az ő saját hatalmon maradásának az egyetlen biztosítéka. Közben kihal az ukrán nép, hol érdekli az Zelenszkijt?”

Pongrátz András portréja Pongrátz Gergely felirattal Fotó: Bankó Gábor/444

Toroczkai az ukrajnai magyar kisebbségek jogairól született megállapodást sem tartotta sokra. Szerinte Kárpátalján „szó szerint terrort alkalmaznak” a magyarokkal szemben, vagy golyófogónak viszik őket, vagy emigrálnak. Hiába kapnak vissza valamennyit a jogaikból, Toroczkai szerint lassan nincsenek már magyarok, akik ezekkel a jogokkal élni tudnának.

Fotó: Bankó Gábor/444

Volt még egy oka, amiért nem voltak ott az állami ünnepségen a mihazánkosok: Novák Előd alelnök azt magyarázta, hogy „olyan köztársaságban élünk, melynek elnöke lehet az a Baka András, aki az '56-os szabadságharcosok helyett a rájuk lövető gyilkosok oldalára állt a rendszerváltás után az úgynevezett tatai sortűzperben, a jogerős magyar bírósági ítélettel szemben foglalva állást strasbourgi bíróként” – mondta Novák, miközben a tömegből többen hazaárulót kiáltottak.

Fotó: Bankó Gábor/444

Novák elmondta azt is, hiába kérték a házbizottságban, hogy a parlamenti megemlékezésen ne Baka mondjon beszédet, „csak azért is ezzel gyalázzák meg a hetvenedik évfordulót”. Azt meg sem említette, hogy Baka egy, a 2006-os zavargások idején letartóztatott egyetemista esetében is hozott az ellenzék által kritizált döntést – pedig a Mi Hazánk egyik kedvenc ügyvédje, Gaudi-Nagy Tamás védte. A két döntésről a Lakmusz írt alapos cikket.

Ellenállási körökkel az LMBTQ-propaganda ellen

A legtöbbet a gyermekvédelmi törvény módosításával foglalkoztak. Toroczkai az állami megemlékezésen szintén részt vevő Ursula von der Leyen európai bizottsági elnököt ekézve tért rá, hogy már látni, mi az ára a feloldott EU-s milliárdoknak: „Kivették a törvényből azt a jogszabályt, amely védte a gyermekeket azoktól a külföldről finanszírozott szervezetektől, amelyek 24 órában azzal foglalkoznak, hogy hogyan jussanak a gyermekeink közelébe, hogyan mossák ki a jövő magyar nemzedékének az agyát.”

Fotó: Bankó Gábor/444

Az óvatosan, lépésenként a házba bekéredzkedő farkashoz hasonlította ezeket a szervezeteket. Példaként hozta az újpetrei általános iskolában pályaorientációs előadást tartó Emberség Erejével Alapítványt, amely társasjátékot vitt be az egyik ilyen előadásra. „A gyerekek nem tudják, hogy mennyire veszélyes az a társasjáték” – mondta Toroczkai, aki szerint pedig rajta is van, hogy a cél, hogy „a gyermekeknél a hagyományos nemi szerepeket megkérdőjelezzék”.

„Hát el a kezekkel a gyerekeinktől!” – mondta Toroczkai, amit nagy tapssal fogadtak a jelenlévők. „Ezeknek a szervezeteknek a létezése is bűn. De az iskolákba való belépése a legnagyobb bűn, amit a gyermekek és a magyar nemzet és a jövőnk ellen el lehet követni. Ezért minden eszközzel meg fogjuk ezt az aljas folyamatot akadályozni.”

Kicsivel korábban Binder Csaba, a párt ifjúsági mozgalmának alelnöke is beszélt arról, hogy a Tisza az égről is lehazudta a csillagokat a törvénymódosítással, „amelyet követően, mint a startból kilövő futóversenyző, rohanták le az oktatási intézményeinket az addig pórázon tartott lobbiszervezetek. Ha egy olyan esetről is tudomást szerzünk, hogy iskolákban LMBTQ-érzékenyítést tartanak ezek a szervezetek, akkor a Mi Hazánk Ifjaival ezeket a szervezeteket és ezeknek a szervezeteknek a tagjait ki fogjuk rángatni az iskolákból, de még annak környékéről is.” Ezt a megszólalást is fújolás, füttyszó és taps fogadta.

Fotó: Bankó Gábor/444

Toroczkai megígérte, hogy megakadályozzák ezeket a társasjátékozó szervezeteket. Ráadásul nemcsak aláírásgyűjtéssel, hanem úgynevezett „Ellenállási Körök” létrehozásával. Ezek lényege, hogy a helyi mihazánkosok civilekkel fognak össze, és lesz „Központi Ellenállási Kör” is, amiben Dúró Dóra mellett híres civilek lesznek. Toroczkai szerint óriási szükség lesz ezekre a körökre, hiszen a jövőben a gyermekvédelmi kérdéseken túl más ügyekben is ellen kell állni. Arról is beszélt, hogy a honlapjukról letölthető lesz egy nyomtatvány, ha a szülők kitöltik és beviszik az iskolába, akkor a gyerekükhöz a pedagógusok nem engedhetnek oda senkit.

Fotó: Bankó Gábor/444

Krasznahorkai szép magyar neve

Toroczkai arról is értekezett röviden, hogy ki a magyar, és ki nem az. A Momentummal kezdte, aminek aktivistái az előző este egy olyan transzparenst tettek ki, amin az ‘56-os forradalom cigány származású hőseit sorolták fel. „Kit érdekel a származásuk?” – kérdezte Toroczkai.

„Ők mind magyarok, hiszen ők a vérükkel tettek bizonyságot, hogy a magyar nemzet hősei. Mindannyian, származásuktól függetlenül. Ők magyarok” – mondta, miközben a közönség tapsolt, majd azzal folytatta, hogy „akik ezt a provokációt tegnap sötétben idehozták, gyáva módon, ők bizonyítják nap mint nap, hogy ők viszont nem magyarok, akkor sem, ha már egész jól megtanulták a magyar nyelvet”.

Fotó: Bankó Gábor/444

Nem tartotta magyarnak Baka Andrást sem, Magyar Péter nevének felemlegetése pedig hazaárulózást váltott ki a nézőkből. A téma kapcsán az idén állami díjakkal kitüntetett embereket is elővette, mint például a szintén fújolást kiváltó Kéri Lászlót, aki Gyurcsány Ferenc tanácsadója volt. A legnagyobb ellenérzést talán a szintén kitüntetett Krasznahorkai László említése váltotta ki, akiről a füttyögés közepette megjegyezte, hogy „szép magyar neve van”.

Fotó: Bankó Gábor/444

Felidézte, hogy az író néhány hónapja egy olasz lapnak beszélt arról, hogy „magyarnak születtem, az anyanyelvem a magyar. De magyarnak lenni? Na ez ellen minden erőmmel küzdök.” Toroczkai azt üzente „ezeknek a magyarellenes erőknek”, hogy „nem vizsgálom meg ennek a Krasznahorkai Lászlónak a családfáját, de hogy ez az ember nem magyar, azt ő maga ezekkel a szavaival és a tetteivel már százszorosan bizonyította.”

1100 éve nem változik semmi. A varkocs sem

Brüsszelt hasonlította a Szovjetunióhoz Tóth Máté, aki rövid karriert futott be a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsában egyetlen ellenzéki delegáltként, hiszen kinevezése után egy héttel a Mi Hazánk alelnökévé választották – a két tisztség pedig összeférhetetlen egymással a médiatörvény szerint. Nem mellesleg a párt köztársaságielnök-jelöltje is ő volt, továbbá a Fidesz kampányában alapító tagja volt a Rezsivédelmi Digitális Polgári Körnek, olyan politikusokkal együtt, mint Németh Szilárd, Steiner Attila és Dömötör Csaba.

Ő arról beszélt, hogy 1956-ban cserben hagyott minket a nagyvilág, miközben „a globális elnyomás első emberei”, azaz a szovjet uralom főbb szereplői, mint a KGB első embere vagy a Varsói Szerződés parancsnoka itt voltak a forradalom idején.

Fotó: Bankó Gábor/444

„Ma, hetven évvel később megint nem független állam- és kormányfők érkeztek Magyarországra.” Von der Leyent a nemzetközi globalizmus és a lakosságcsere első számú európai helytartójának nevezte, és elmondta, hetven év alatt semmi nem változott: akkor „a nemzetközi osztályharc elmebetegsége”, ma „a migránsbetelepítés és az LMBTQ-propaganda”. Sőt!

„1100 éve nem változik semmi. Nekünk mindig meg kellett, hogy védjük az önrendelkezésünket, a magabírásunkat és az önazonosságunkat.”

„A krónikák szerint 1046-ban és 1061-ben minden rendi helyzetre tekintet nélkül a magyarok fegyvert fogtak az idegen érdek, az idegen jog, az idegen befolyás és az idegen szokás ellen. Ahogy 250 évvel később Bánk és köre széles népi rétegekre támaszkodó ellenállást indított – sorolta Tóth. – A mi harcunk örök.”

Ha izgult volna valaki, megnyugodhat: Tóth továbbra is varkocsban hordja a haját, amit szintén a krónikákra hivatkozva magyarázott. A már említett Német-római Birodalom – Tóth szerint az akkori Brüsszel – felől érkező beavatkozással szemben a teljes magyarság összefogott, az ellenállás jelképeként pedig varkocsot növesztettek. Ezért tesz most ő is így.