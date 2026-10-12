Magyar Péter végre kizsarolta az ukránokból azt, amire Orbánnak esélye sem volt, és amit réges-rég oda kellett volna adniuk önszántukból is

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Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvényjavaslatot. A korrekciók lényege, ha minden igaz, a következő: az oktatás nyelve elvileg az ukrán marad, de a törvény biztosítja, hogy Ukrajna őshonos népei és az Európai Unió valamelyik hivatalos nyelvét beszélő kisebbségek a saját nyelvüket is használhassák az oktatás során; emellett nemzetiségi oktatási intézményi státust kaphatnak az iskolák, ahol a tanulók több mint 50 százaléka az EU-ban hivatalos nyelvnek számító nemzeti kisebbségi nyelven tanul.

A részletekről még nincs információ, de a parlamenti döntés önmagában is biztató. Akkor is, ha indokolt odatenni mellé Orbán Anita külügyminiszter vonatkozó kommentárjából a következőket: „A parlamenti döntés fontos előrelépés, de a folyamat még nem zárult le. Várjuk az ukrán elnök aláírását [ez időközben megtörtént], a törvény hatályba lépését és a vállalások tényleges megvalósítását.”

Hogy a törvénymódosítást benyújtották és megszavazták, alighanem annak köszönhető, hogy az ukrán politikai elit felfogta: Magyar Péternek és kormányának komolyabb a zsarolási potenciálja az európai uniós színtéren, mint amennyi Orbán Viktornak volt az utolsó időszakában. Az elmúlt három-négy hónap húzd meg, ereszd meg játéka Kijev részéről ennek a potenciálnak a teszteléséről szólt. Magyar Péter június első napjaiban jelentette be: sikerült megállapodnia Ukrajnával a magyar kisebbségi jogokról – ám utána sokáig nem történt semmi. Noha akkortájt egyre határozottabban pedzegették a külügyesek, hogy hamarosan Magyar–Zelenszkij-találkozó is lehet – vita leginkább csak arról volt, hogy Beregszászon, Kijevben vagy másutt legyen a randevú –, erre a mai napig nem került sor.

Azután pláne nem, hogy egyértelművé vált: a magyar fél addig, amíg az ügyet nem rendezik, nem járul hozzá, hogy újabb klasztereket nyissanak meg Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásai során.

Kijev abban bízhatott, hogy Brüsszel rákényszeríti Budapestet, hogy engedjen. A fejlemények arra utalnak, hogy nem így lett. Sőt: valószínűleg világossá vált Kijev számára, hogy ez nem is fog megtörténni.