Zelenszkij meghívta Magyar Pétert Kijevbe

„Megerősítem készségemet a nyílt és konstruktív együttműködésre az ukrán–magyar kapcsolatok további erősítése és a teljes körű együttműködés fejlesztése érdekében, közös európai jövőnkért. Örömmel üdvözölném Önt Kijivben az Ön számára legközelebbi megfelelő időpontban” – ezekkel a sorokkal zárul az az augusztus 20-a alkalmából írt köszöntő, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán címzett Magyar Péter miniszterelnökhöz.
Az elnök azt írja, a két népet jószomszédi kapcsolatok és a saját államiságért folytatott „közös küzdelem évszázados történelme köti össze”, ezen az alapon fejlesztenék a két ország partneri kapcsolatát.
„Hálásak vagyunk Magyarországnak Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának következetes támogatásáért, valamint a szolidaritásért ebben az országunk és egész Európa számára rendkívül fontos, a brutális orosz agresszió által meghatározott időszakban” – írja, hozzátéve, hogy nagyra értékelik „a humanitárius segítségnyújtást, az ukrán gyermekek és katonák rehabilitációjának támogatását, valamint az ukrán állampolgároknak nyújtott segítséget”.
Az utóbbi években megszokott ukrán-magyar kapcsolatokról szóló nyilatkozatokhoz képest meglepő hangvételű levélben azt is írja: „Magyarországot jó szomszédként és megbízható partnerként értékeljük. Ma, a magyar nép választásának köszönhetően, új fejezetet nyitunk kétoldalú kapcsolatainkban, amely a kölcsönösen előnyös együttműködésen, a kölcsönös tiszteleten, a békén és a megértésen alapul.”
Zelenszkij és Magyar a július elején tartott NATO-csúcson állapodtak meg arról, hogy a közeljövőben találkoznak egymással Kijevben vagy Budapesten. Magyar már korábban is emlegette, hogy Beregszászon szeretne találkozni az ukrán elnökkel, a NATO-csúcson pedig azt mondta, Kijevből közösen mennének a kárpátaljai településre.
Magyar és kormánya több gesztust is tett az ukrán kormány irányába, kezdésként nyíltan kimondták azt, amit a Fidesz-kormány a háború négy éve alatt bár többször is elismert, viszont nem tartotta fontosnak nagyon hangsúlyozni – miszerint a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor.
A két oldal között tárgyalások alacsonyabb szinten, de hónapok óta zajlanak, június elején jelentette be Magyar, hogy politikai szinten is jóváhagyták a korábban szakértői szintű megállapodást a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogainak garantálásáról.
Rácz András, Oroszország-szakértő már a Magyar Külügyi Intézet frissen megbízott igazgatóhelyetteseként beszélt a 444-nek arról, hogy a két ország kapcsolataira hosszú árnyékot vet a múlt, a megörökölt bizalmatlanságot nehéz lesz leküzdeni, ezért például a nyelvtörvény esetében is szorosan követni kell, miként implamentálja azt a másik fél.
Így Magyarország is hozzá tudott járulni ahhoz, hogy hétfőn sor kerülhessen az Európai Unió és Ukrajna között az első csatlakozási klaszter megnyitására.
Majd elutaznak Kárpátaljára, ahol Magyar eredetileg találkozni akart az ukrán elnökkel.
A magyar miniszterelnök kétoldalú találkozóról egyezett meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
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