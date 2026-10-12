Elfogadták Ukrajnában a magyar nyelvű oktatást biztosító törvényjavaslatot

Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztést 266 képviselő szavazta meg a 450 fős parlamentben.

A jogszabály kulcsfontosságú Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatában, mert a magyar kormány a múlt héten jelezte, hogy nem akadályozza tovább a csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitását, ha elfogadják a jogszabályt.

Az ukrán parlament Fotó: HANDOUT/AFP

A törvényjavaslat az iskolai oktatásra, az oktatási dokumentumok kiállítására, a külső értékelések lebonyolítására, valamint az oktatási intézmények különleges jogállásának megőrzésére vonatkozó szabályokat módosítja.

Az oktatás nyelve továbbra is az ukrán marad. Viszont a törvény biztosítja, hogy Ukrajna őshonos népei és az Európai Unió valamelyik hivatalos nyelvét beszélő kisebbségek a saját nyelvüket is használhassák az ukrán mellett az oktatás során.

Emellett a törvény lehetővé teszi, hogy nemzetiségi oktatási intézményi státuszt kapjanak azok az iskolák, ahol a tanulók több mint 50 százaléka valamely, az EU-ban hivatalos nyelvnek számító nemzeti kisebbségi nyelven tanul.

Orbán Anita külügyminiszter nem sokkal a törvény elfogadása előtt azt mondta, Magyarország a jogszabály végrehajtását is ellenőrzi majd. A magyar kormány már kezdeményezte egy kormányközi gazdasági vegyes bizottság oktatási alcsoportjának összehívását, amiben a kárpátaljai magyar kisebbségi szervezetek képviselői is részt vesznek. A külügyminiszter szerint ezen a fórumon követik majd nyomon, hogy a jogszabályban vállalt garanciák a gyakorlatban is érvényesülnek-e. (via MTI)