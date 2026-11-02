Tízévesen már Lamborghinit vezetett, húszévesen a Forma–1 legfiatalabb világbajnoka lett

Andrea Kimi Antonelli a vasárnapi mexikói nagydíjon harmadikként ért célba Max Verstappen és Lewis Hamilton mögött, és ezzel négy futammal a szezon vége előtt bebiztosította első világbajnoki címét.

A húszéves versenyző több mint három évvel megdöntötte Sebastian Vettel 2010-es rekordját, és az F1 történetének legfiatalabb világbajnoka lett.

Közvetlenül a cím megszerzése után Hamilton és Verstappen ugyanazzal a szóval értékelte Antonelli teljesítményét:

„Hihetetlen.”

Max Verstappen és Lewis Hamilton a magasba emeli Kimi Antonellit. Fotó: EYEPIX/NurPhoto via AFP

Ahogy azt a BBC is írta, a jelenlegi mezőny két legeredményesebb világbajnokától ennek komoly súlya volt.

„Ezt a képet biztosan bekereteztetem, és kiteszem otthon, mert egyszerűen hihetetlen pillanat. Az pedig, hogy két ilyen fantasztikus versenyző, aki történelmet írt ebben a sportban, ekkora tisztelettel viszonyul hozzám, igazán különleges, és olyan pillanat, ami tovább él, és amire mindig emlékezni fogok”

– mondta Antonelli a közös dobogóról.

Az életkora mellett az is rendkívüli, hogy Antonelli – Hamiltonhoz hasonlóan – már a második F1-es szezonjában világbajnok lett.

Amikor tavaly bekerült a Mercedeshez a brit helyére ,többen túl tapasztalatlannak tartották, és az év egy részében ez látszott is rajta. Voltak biztató megvillanásai, de összességében bizonytalan bemutatkozó szezont teljesített, ami elsőre nem igazolta a következő korszakos tehetségről szóló várakozásokat.

Miután világossá vált, hogy idén a Mercedesé a legjobb autó, csapattársát, a 2025-ben őt fölényesen legyőző George Russellt tartották a világbajnoki cím esélyesének. Ebből a számításból viszont kimaradt az a rendkívüli fejlődés, amin Antonelli a télen keresztülment.

A fiú, aki „egy garázsban született”

A BBC augusztusi portréja szerint Kimi tízéves volt, amikor édesapja, Marco először felismerte, hogy fia kivételes tehetség lehet. Az észak-olaszországi Adria versenypályán voltak, Marco a Lamborghinikkel versenyző csapatával, Kimi pedig egy gokartverseny résztvevőjeként. A nap végén Marco, aki maga is versenyző volt korábban, megkérdezte a fiát:

„Ki akarod próbálni a Lamborghinit?”

Hát persze, hogy ki akarta próbálni. Marco beült vele az autóba, a biztonsági övek mindkettőjüket körbeérték, és a gázt meg a féket ő kezelte, minden mást a fia. „Nem láttam a pályát, mert ott ült előttem sisakban” – mesélte Marco a BBC-nek.

Marco Antonelli örül a fia bajnoki címének Mexikóban. Fotó: STEPHANIE TACY/NurPhoto via AFP

„Csak az oldalt elhelyezett, a kanyarok előtti távolságjelző táblákat láttam: száz méter, ötven méter. Elindultunk, és fokozatosan egyre gyorsabban, gyorsabban és gyorsabban mentünk. A végén már úgy nyomtam, mintha egyedül ültem volna az autóban. Az egyenes végén 320 kilométer per órával értem a féktávhoz, és nagyon keményen, a határon fékeztem. Az autó nagyon túlkormányzott volt. Kimi tökéletesen kezelte a túlkormányzottságot, aztán gázt adtam, Kimi befejezte a korrekciót, sebességet váltott, és mentünk tovább. Azt mondtam: »Jó, álljunk meg, mert ez most már veszélyes.«”

De amikor megnézte a vezetésről készült videót, arra jutott: „Lehet, hogy van benne valami különleges.“

Szerinte a fia „garázsban született“, tizenöt napos kora óta ott volt vele, „hallotta a motor hangját, érezte a kipufogógáz szagát” .

Marco nem akarta, hogy a fiából versenyző legyen, de mire Kimi tizenegy éves lett, a sportágban már sokat beszéltek róla.

Antonelliék Marco megfogalmazása szerint „átlagos család” voltak, vagyis képtelenség lett volna saját pénzből finanszírozniuk Kimi útját a Formula–1-ig vezető összes kategóriában. Marco úgy számolt, hogy a gokartozást és egy évet az együléses autók belépő kategóriájának számító Formula–4-ben még ki tud fizetni. Utána talán beültetheti a saját túraautó-csapatába, és így lehet belőle profi. Kimi azonban rögtön feltűnést keltett, bármelyik kategóriában indult, gyors volt, és nyert.

A Mercedes is hallott róla, és tehetségek felkutatásáért felelős Gwen Lagrue Olaszországba repült, hogy megnézze. „Nagyon megfogott a kisugárzása” – idézte fel Lagrue az Athleticnek.

„Az, ahogyan az emberre nézett. Nehéz leírni, de lényegében ugyanaz volt, amit most mindenki lát a Formula–1-ben.”

Olyan magabiztosságot és határozottságot látott benne, ami az F1-es versenyzőknél megszokott, egy fiatal gokartosnál viszont ritka.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke. Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Mások is felfigyeltek Antonellire, ezért a Mercedesnek gyorsan kellett lépnie, nehogy lemaradjon a tehetségről. Toto Wolff csapatfőnök egyszer már lecsúszott a tizenéves Max Verstappenről – aki azóta négyszeres világbajnok lett a Red Bullnál –, és nem akarta, hogy ez még egyszer megtörténjen. Mivel olaszok, a család természetesen a Ferrarival is tárgyalt, de a döntést megkönnyítette, hogy Wolff, Lagrue és a Mercedes többi munkatársa teljes meggyőződéssel hitt Antonelliben.

„Gyerekkoromban a Mercedes volt az, ami igazán hitt bennem” – mondta Antonelli a lap beszámolója szerint.

„A Ferrari is felfigyelt rám. Beszélgettünk arról, hogy a Ferrarihoz menjek. De Toto volt az, aki tényleg megjelent, és azt mondta: »Nagyon akarlak«, annak ellenére, hogy ilyen fiatal voltam.”

A Mercedes tehát megtalálta a következő nagy versenyzőjét, már csak fel kellett nevelnie. A gokartos sikerek után Antonelli 2022-ben sorra tarolta le a különböző Formula–4-es bajnokságokat, 2023-ban pedig a Formula Regionalt nyerte meg. Ezután az F3-at átugorva rögtön az F2-be lépett tovább.

„Teljesen meg voltunk győződve arról, hogy más, mint a többiek, és különleges” mondta Lagrue az Athleticnek.

„És ha van egy különleges tehetséged, amilyen szerintem úgy tizenöt évente akad, ahhoz különleges terv is kell.”

„Biztos vagy benne, hogy készen áll?”

Az eredeti terv az volt, hogy Antonelli két évet tölt az F2-ben, majd felviszik az F1-be. Közben fokozatosan bővülő magántesztprogramot teljesített volna régebbi Mercedes F1-es autókkal. Amikor 2024 januárjában Hamilton bejelentette, hogy a következő évben a Ferrarihoz igazol, Wolff úgy ítélte meg, hogy fel lehet gyorsítani a folyamatot, és azonnal felhívta Marco Antonellit.

„»Beültetjük Kimit a Formula–1-be. Mit gondolsz?«

– idézte fel Marco a BBC-nek.

„Azt válaszoltam: »Hú, nehéz kérdést teszel fel. Persze örülök, hogy Kimire gondolsz, de biztos vagy benne, hogy készen áll?«”

Antonelli ekkor még egyszer sem vezetett F1-es autót, ezért a Mercedes több mint húsznapos tesztprogramot állított össze neki a világ különböző pályáin. Andrew Shovlint, a csapat pályamérnöki igazgatóját rögtön lenyűgözte, milyen gyorsan felvette a tempót.

Antonelli még gokartosként 2016-ban. Fotó: ALESSIO MORGESE/NurPhoto via AFP

„Kiminek kellett néhány menet, hogy kiismerje az autó viselkedését, aztán nagyjából már a határon ment”

– mondta a BBC-nek.

„Ha pedig megnéztük a hibáit, azok sokszor rossz helyzetfelmérésből vagy tapasztalatlanságból adódtak. Nem arról volt szó, hogy elfogyott volna a tehetsége.”

Egy ilyen hiba miatt a bemutatkozása elég rövidre sikerült. A Mercedes úgy döntött, hogy hazai versenyén, a 2024-es monzai Olasz Nagydíjon, az első szabadedzésen ad neki először lehetőséget. Emlékezetes első alkalom volt, jó és rossz értelemben egyaránt: előbb megfutotta a leggyorsabb kört, aztán a következő gyors körében eldobta az autót Parabolicában, a pálya híres, nagyívű kanyarjában.

„A világon senki nem tudta volna bevenni azt a kanyart azzal a sebességgel, amivel ő megpróbálta. Nyilvánvalóan a fejébe vette, hogy valami különlegeset fog csinálni, és rosszul mérte fel a helyzetet”

– mondta Shovlin.

Az első teljes, 2025-ös szezonjában is voltak kiemelkedő pillanatai, de az év középső, európai szakasza csalódást keltett. A BBC felidézte, hogy a hátsó felfüggesztés módosítása idegessé tette az autót, és emiatt elvesztette az önbizalmát, a tempója nem volt meggyőző, és túl sokat hibázott.

Egy évvel a bemutatkozása után ismét összetörte az autót a monzai szabadedzésen, mire Wolff leült vele beszélgetni:

„Mondtam neki: »Kimi, ezen változtatnod kell. Ez így egyszerűen nem elég jó« Azt válaszolta: »Tudom.«”

A téli szünet után aztán úgy kezdett, ahogyan azt a csapatnál senki sem várta.

Az első futamon szorosan Russell mögött ért célba, a másodikon megszerezte első győzelmét, majd további négyet nyert sorozatban, így kezébe vette a bajnokság irányítását. A BBC szerint onnantól egyszer sem tűnt úgy, hogy a cím kicsúszhat a kezéből.

„Mindenki másból bohócot csinált”

Az Athletic értékelője szerint már az előszezoni teszteken látszott, hogy 2026 jobb év lehet számára: az új szabályok nyomán megjelenő könnyebb, mozgékonyabb, többet csúszkáló autók kezdettől jobban feküdtek neki. Antonelli fejlődésének üteme és az, ahogyan megértette az F1 új, bonyolult, a korábbinál jóval nagyobb mértékben elektromos energiára támaszkodó erőforrásait, megdöbbentette a vele közvetlenül dolgozókat. Arra sem számítottak, hogy ennyire megnehezíti majd Russell dolgát.

Fotó: CARL DE SOUZA/AFP

Antonelli a téli szünetben heteket töltött a Mercedes gyárában, és alaposan beleásta magát az új műszaki szabályokba, hogy megértse, hogyan hozhatja ki a legtöbbet az autókból.

„Istentől kaptam az autóvezetés képességét. Lehetsz nagyon tehetséges, de ha nem dolgozol keményen, és nem próbálsz fejlődni, hiába tudsz nagyon gyorsan vezetni egy autót: ha fejben nem vagy rendben, minden odavész.”

A szezon második felében a Mercedes fölénye csökkent, előbb a McLaren, majd a Red Bull zárkózott fel hozzájuk. Antonellivel azonban így is számolni kellett: az Olasz Nagydíjon felülkerekedett monzai démonain, és bár motorbüntetés miatt csak a 19. helyről rajtolhatott, lenyűgöző győzelmet aratott, és 1966 óta ő az első olasz pilóta, aki hazai pályán nyerni tudott.

A sikerében az is szerepet játszott, hogy Russell teljesítménye jelentősen visszaesett. Ahogy azt a BBC is írta, ha az egymáshoz viszonyított teljesítményük úgy alakult volna, mint tavaly, egészen más képet mutathatott volna a bajnokság. Lehetett volna olyan szezon, aminek nagy részében Russell és Hamilton fej-fej mellett küzd a világbajnoki címért – ehelyett Russell mostanra Verstappen és Hamilton mögé csúszott vissza a tabellán.

Az év így egyetlen versenyzőről szólt, ami talán nem tette izgalmassá a szezont, de sokat elárul Antonelli teljesítményéről.

A források szerint a Mercedes megadta Antonellinek a szabadságot, hogy önmaga lehessen. Akár a csapaton belüli számtalan csínytevésről, akár egy malajziai aquaparkról volt szó, a Mercedes soha nem szabta meg neki, hogyan kell viselkednie egy bajnokesélyesnek. Ha neki így jó, akkor így rendben van, mondták.

„Nagyon fontos, hogy teret adjunk neki ahhoz, hogy húszéves fiatalember lehessen: Andrea, a fiatalember, és közben Kimi, az autóversenyző is”

– mondta az Athleticnek Bradley Lord, ritka alkalomként Antonelli első keresztnevét is használva. Hozzátette, hogy

„Antonelli nagyon jóleső csibészséget hozott a csapatba, és közben valódi elkötelezettséget az iránt, hogy egyre jobb legyen abban, amit csinál”.

Kimi Antonelli és Lewis Hamilton Monacóban. Fotó: GONGORA/NurPhoto via AFP

A leköszönő világbajnok, Lando Norris a BBC-nek azt mondta, a cím jobb emberhez nem is kerülhetett volna.

„A világ legjobb versenyzőivel kellett megküzdenie, akik mind nagyon jó autóban ültek, ő mégis mindenkit leiskolázott. Remélem, mindenki kellően elismeri majd, amit idén elért. Mindenki másból bohócot csinált. Annyira jól vezetett, annyira összhangba került az autójával, keményen dolgozott azon, hogy megértse, hogyan kell ezt az autót vezetni, és bárki másnál jobban kihasználta a benne rejlő lehetőségeket. Nagyon büszke lehet magára. Történelmet írt, és én nagyon-nagyon örülök neki.”

Hamilton szorosan követte a fiatal olasz útját, tekintettel a Mercedeshez fűződő múltjára, és arra, hogy Antonelli az ő korábbi szerelői és mérnöki csapatát örökölte meg, köztük Peter Bonnington versenymérnököt. Hamilton a múlt héten, csütörtökön Austinban végig mosolygott, amikor egy sajtótájékoztatón róla beszélt.

„Nagyon büszke vagyok arra, ahogyan viselkedik, ahogyan a versenyzőkkel és még veletek, újságírókkal is bánik. Nagyszerű látni, hogy ő és a csapat ilyen jól teljesít. Ha nem az én csapatomról van szó, mindig azt szeretném, hogy a régi csapatomnak menjen jól.”

Nem csak Hamilton dicsérte, Verstappen is rendszeresen elismerően beszélt róla, és visszajelzéseket is adott neki.

„Az ő korában ilyen kiegyensúlyozottan teljesíteni, nagy hibák nélkül versenyezni, és közben legyőzni a tapasztalt csapattársadat is – egyszerűen hihetetlenül vezetett. Nagyon büszke vagyok rá, arra, ahogyan az egész szezonban helytállt”

– mondta Verstappen.

Wolff az Athleticnek azt hangsúlyozta, mennyi munka áll a siker mögött.

„Az emberek nem értik, hogy ez kilenc év munkája. Kilenc év fejlődése, kilenc év nehézségei, a csapatba való beilleszkedés, a mérnökökkel végzett munka, a pályafutása felépítésére fordított tízmillió dollár vagy még több. A képességei, a személyisége, mindez a szüleivel együtt. Nem csak úgy az ölünkbe hullott.”

Apja a BBC-nek felidézte, mit mondott neki Wolff 2024 februárjában: „»Persze nehéz lesz, de szerintem egy év tapasztalatszerzés után nagyon jó eredményeket érhetünk el Kimivel az F1-ben«. A terv az volt, hogy 2025 a tapasztalatszerzés éve, 2026-ban pedig elkezdenek jönni az eredmények” – mondta Marco. „Azt hiszem, túlteljesítettük.”