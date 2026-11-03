A gyűlöletkeltést is vizsgálja a médiatanács Petrás János választás előtti köztévés produkciója miatt

Gyűlöletkeltés miatt is vizsgálódik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának április 7-i adásában elhangzottak ügyében.

A vizsgált adásban „nemzeti színbe csomagolt salakanyag”-nak nevezte a Tisza Párt szimpatizánsait a Kárpátia zenekar frontembere, aki az akkori ellenzéki pártok politikusaival együtt le is hazaárulózta őket – áll a médiatanács üléséről beszámoló közleményben. Petrás János, a Kárpátia frontembere az adásban buzizott és rúzsosseggűzött.

A Kárpátia frontembere, Petrás János az M1-en 2026. április 7-én. Forrás: M1/Youtube

Már júniusban eljárás indult az emberi méltóság megsértése és kirekesztő magatartás miatt a közszolgálati médiaszolgáltatóval szemben. Polyák Gábor elnök felvetésére a médiatanács most egyhangúlag kiterjesztette a vizsgálatot a gyűlöletkeltésre is – közölte az NMHH.

A tájékoztatás szerint a médiatanács az emberi méltóság megsértése miatt eljárást indított a HírTV Zrt.-vel és a Hír FM-et üzemeltető Karc FM Média Kft.-vel szemben is. Ennek oka, hogy a HÍR TV-n és a Hír FM-en egyaránt sugárzott Paláver augusztus 30-i adásában egy betelefonáló a miniszterelnökről az mondta: „nem is ember szerintem, hanem egy genetikai selejt”, és a műsorvezető nem utasította vissza a kijelentést. (Szeptemberben a műsorban egy betelefonáló Magyar Péter lelövésére buzdított, a HírTV ki is rúgta a műsorvezetőt.)