A szélerőművekre kiírt pályázatokon 700 megawattnyi kapacitásra 2300 megawattnyi ajánlat érkezett

Lezárult a szélerőművekre kiírt pályázat benyújtási szakasza, a határidőig 37 jelentkező 46 pályázata érkezett be – közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).

A pályázók 11 járásban, 8 csatlakozási pontra nyújtották be jelentkezésüket. A betáplálásra igényelt összteljesítmény 1834 megavoltamper (MVA), míg a tervezett szélerőművek névleges villamos teljesítőképessége 2289 villamos megawatt (MWe). A beruházásokhoz kapcsolódva a pályázók összesen 1947 megawattóra (MWh) névleges villamosenergia-tárolási kapacitás kiépítését vállalták.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ezt úgy értékelte:

„A vállalkozások közel 2300 megawattnyi új szélerőművet építenének, miközben az első körben nagyjából 700 megawattnyi új kapacitás hálózati csatlakozására van lehetőség. Az érdeklődés tehát óriási!”

A MEKH a benyújtott pályázatok feldolgozása és értékelése után az előzetes eredményeket legkésőbb 2026. december 13-ig közzéteszi a honlapján – közölték.

Szélerőművek Alsó-Szászországban 2019. augusztus 21-én. Fotó: Julian Stratenschulte/dpa via AFP

A tájékoztatás szerint a szélerőművi kapacitások létesítésére és a meglévő kapacitások bővítésére beérkezett pályázatokat november 2-án, a pályázati kiírás rendelkezéseinek megfelelően az értékelő bizottság delegált tagjainak jelenlétében közjegyző bontotta fel. A bontási jegyzőkönyv alapján készült összesítő táblázat, ami tartalmazza a pályázók és a benyújtott pályázatok azonosító adatait meg a közjegyző által készített jegyzőkönyv kivonatos hiteles másolata elérhető a hivatal honlapján.

A pályázati eljárás következő szakaszában az értékelő bizottság 8 napon belül megvizsgálja, hogy a beadott pályázatok megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályokban és a pályázati kiírásban meghatározott követelményeknek. A hibás vagy hiányos dokumentációt benyújtó pályázók legfeljebb egyszer hiánypótlási felhívást kaphatnak, amit 5 napos határidővel kell teljesíteniük. (MTI)