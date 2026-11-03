Csak 2030-tól érkezhet Ukrajnába az 500 Patriot elfogórakéta

Ukrajna 2030 negyedik negyedéve és 2033 negyedik negyedéve között kaphatja meg azt az 500 darab Patriot légvédelmi rendszerhez tartozó PAC-3 elfogórakétát, amelyek eladását az amerikai fél jóváhagyott.
Az amerikai külügyminisztérium azt is közölte, hogy a PAC-3 rakéták beszerzéséről szóló szerződést csak az amerikai kongresszus jóváhagyása után lehet megkötni. A kongresszusi felülvizsgálatra 30 nap áll rendelkezésre.
Ahogy az Trump második beiktatása után megszokottá vált, a beszerzést a transzatlanti szövetség más országai – köztük Kanada, Németország és Norvégia – finanszírozzák az amerikai JUMPSTART programon keresztül, emellett az EU 90 milliárd dolláros Ukrajna-támogatási hiteléből származó forrásokat is felhasználják.
Mivel ukrán szempontból a Patriot-hiány folyamatosan súlyos problémát jelent (erről itt írtunk bővebben), a háttérben tárgyalnak arról, hogy más országok engedjék át a helyüket a beszerzési sorban, hogy Ukrajna előbb jusson az elfogórakétákhoz. Egyeztetnek arról is, hogy (főként) uniós tagállamok a saját készleteikből adjanak át Patriot-elfogórakétákat Ukrajnának, cserébe azért, hogy ők majd a 2030-tól leszállítandó mennyiségből pótolják a saját készleteiket.
Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna 2026-ban havonta átlagosan mindössze 12 rakétát kapott a Patriot rendszerekhez. Más kérdés, hogy ha 2030 eleje és 2033 vége közt havonta egyenlő mennyiségben kap Ukrajna Patriotokat, akkor is átlagban kevesebb, mint 14-et fognak kapni. (Ukrajinszka Pravda)
2,1 milliárd dollár az ára, Kanada és uniós országok fogják kifizetni. Ezzel nagyot nő Ukrajna önvédelmi képessége.
Ukrajnának égető szüksége van az orosz ballisztikus rakéták ellen is hatékony Patriot-rakétarendszerekre. Trump Ankarában megígérte, hogy licencmegállapodást kaphatnak gyártásra. Mit jelent ez a gyakorlatban, és vannak-e alternatív lehetőségei Ukrajnának?