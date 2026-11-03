Csak 2030-tól érkezhet Ukrajnába az 500 Patriot elfogórakéta

Ukrajna 2030 negyedik negyedéve és 2033 negyedik negyedéve között kaphatja meg azt az 500 darab Patriot légvédelmi rendszerhez tartozó PAC-3 elfogórakétát, amelyek eladását az amerikai fél jóváhagyott.

Az amerikai külügyminisztérium azt is közölte, hogy a PAC-3 rakéták beszerzéséről szóló szerződést csak az amerikai kongresszus jóváhagyása után lehet megkötni. A kongresszusi felülvizsgálatra 30 nap áll rendelkezésre.

Ahogy az Trump második beiktatása után megszokottá vált, a beszerzést a transzatlanti szövetség más országai – köztük Kanada, Németország és Norvégia – finanszírozzák az amerikai JUMPSTART programon keresztül, emellett az EU 90 milliárd dolláros Ukrajna-támogatási hiteléből származó forrásokat is felhasználják.

Fotó: SERGEI GAPON/AFP

Mivel ukrán szempontból a Patriot-hiány folyamatosan súlyos problémát jelent (erről itt írtunk bővebben), a háttérben tárgyalnak arról, hogy más országok engedjék át a helyüket a beszerzési sorban, hogy Ukrajna előbb jusson az elfogórakétákhoz. Egyeztetnek arról is, hogy (főként) uniós tagállamok a saját készleteikből adjanak át Patriot-elfogórakétákat Ukrajnának, cserébe azért, hogy ők majd a 2030-tól leszállítandó mennyiségből pótolják a saját készleteiket.

Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna 2026-ban havonta átlagosan mindössze 12 rakétát kapott a Patriot rendszerekhez. Más kérdés, hogy ha 2030 eleje és 2033 vége közt havonta egyenlő mennyiségben kap Ukrajna Patriotokat, akkor is átlagban kevesebb, mint 14-et fognak kapni. (Ukrajinszka Pravda)