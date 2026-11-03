Ezen a 10 helyen mérik be a legtöbb gyorshajtót Magyarországon

A vezess.hu az Országos Rendőr-főkapitányságtól kikért adatok alapján megírta, hogy melyik traffipax rögzíti a legtöbb gyorshajtást az országban. A tízes listán hat fővárosi helyszín szerepel, de több autópályán és vidéki főúton működő fixen kihelyezett készülék is felkerült rá 2026-ban:

Budapest, XIX. kerület, Nagykőrösi út 46., Budapest, XV. kerület, az M3-as kivezető szakasza, a Szerencs utca kereszteződésénél, M2-es autóút, jobb pálya, 17+981-es kilométerszelvény (a város határától 17, 981 km), Budapest, XV. kerület, az M3-as bevezető szakasza, a Szerencs utca kereszteződésénél, Budapest, XI. kerület, az M1/M7-es bevezető szakasza, 6+300-as kilométerszelvény, 42-es főút, Püspökladánynál, 1+707-es kilométerszelvény, Budapest, XX. kerület, Nagykőrösi út 185., 67-es főút, 86+415-ös kilométerszelvény, M3-as autópálya, jobb pálya, 143+000-s kilométerszelvény, M3-as autópálya, bal pálya, 88+074-es kilométerszelvény.

A fővárosi fix traffipaxok (amiből 38 van, míg mobilból 33) összesen 157 105 gyorshajtást (naponta átlagosan 868-at) rögzítettek az év első felében, ezek miatt több mint 7,2 milliárd forint bírságot szabtak ki – írja a lap, megjegyezve, hogy az ORFK a közeljövőben újabb sebességmérőket tervez beszerezni.