Kiléptették Ókovácsot az Operaházból, Siklósi Beatrix kommentben hiányolta L. Simon kiállását, aki erre közölte, hogy az ő kirúgását sem kifogásolta senki

„Ma tárgyszerű légkörben zajlott a kiléptetésem az Operából. Köszönet érte. Hümmögtünk egymásra. A Házat ugyanolyan szépnek láttam, a »rémuralom« vagy mégsem volt, vagy most is van, nélkülem is. Partnerem, az új vezető sem tekergetett el semmiféle »pazarló« pénzcsapokat. Ja, ilyenek nincsenek is.

De Tarr miniszter és Nagy Ervin államtitkár, valamint a miniszterelnök az Opera minőségének szörnyű leromlását emlegette. Jelzem: nem én énekeltem, táncoltam, zenéltem itt, nem én világítottam, nem én díszítettem, varrtam, szögeltem itt.

Vajon értik-e volt kollégáim, hogy az ő teljesítményüket értékelte le ezzel a kormányzat?

Érdemes lesz vigyázni.”

– ezzel a poszttal búcsúzott az Operaháztól az intézmény éléről hétfőn kirúgott főigazgató, Ókovács Szilveszter, aki azt ígérte, pert indít az eltávolítása miatt.

Ókovács a nap folyamán egy imázsvideót és megosztott, ami alatt megjelent Siklósi Beatrix kommentje is, ami az Ókovács melletti szolidaritást hiányolta, így:

„hol van a támogató értelmiség? L.Simon László meg a többiek? esetleg kiállás Szilveszter mellett?”

A Kossuth Rádió nyáron kirúgott csatornaigazgatója – akit a Fidesz nemrég sikertelenül jelölt a médiatanácsba – fájó pontra tapinthatott, ugyanis a kommentjére válaszolt L. Simon László, akit még az Orbán-rendszerben, Csák János kultuszminiszter rúgott ki a Magyar Nemzeti Múzeum éléről.

L. Simon László még a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójaként a Káli Fecske Kulturális Központ galériájában Salföldön 2023. szeptember 1-jén. Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

Az egykori fideszes politikus azzal magyarázta, hogy nincs kiállás, mert mellette sem állt ki anno senki:

„Az én nevemen kívül másé nem jutott eszedbe? Javaslom elővenni azok a névsorát, akik mellettem kiálltak a 2023-as múzeumi főigazgatói leváltásomkor! Ja, hogy nincs ilyen lista? Hogy senki sem mert megszólalni? Senki sem kifogásolta Csák »miniszter« döntését és gyalázatos eljárását... Ugyanakkor egy életre hálás leszek a múzeum lépcsőházában engem tapssal búcsúztató kollégáimnak.”

Siklósi reagált is a kommentre (igaz, rossz helyen):