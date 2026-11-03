Lemond a spanyol közlekedési miniszter a 69 halálos áldozattal járó vonatbaleset miatt

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Óscar Puente spanyol közlekedési miniszter bejelentette, hogy lemond, miután kevesebb mint egy éven belül két súlyos, halálos áldozatokkal járó vasúti baleset történt az országban.

Óscar Puente spanyol közlekedési miniszter a madridi sajtótájékoztatón 2026. október 30-án.
Fotó: Thomas Coex/AFP

Azt nem közölte, hogy pontosan mikor távozik posztjáról, de a parlamenti képviselőknek úgy fogalmazott:

„Egy olyan országban, mint Spanyolország, a közlekedési miniszter nem maradhat hivatalban, ha kevesebb mint egy év alatt két ilyen súlyos baleset történik.”

Azt mondta, az október 28-i, 69 halálos áldozatot követelő vasúti szerencsétlenség után döntött a lemondásról, de egyelőre hivatalban maradt, hogy kezelje a baleset következményeit, és intézkedéseket hozzon a hasonló tragédiák jövőbeli megelőzésére. (Reuters)

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Szily László
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