Lemond a spanyol közlekedési miniszter a 69 halálos áldozattal járó vonatbaleset miatt

Óscar Puente spanyol közlekedési miniszter bejelentette, hogy lemond, miután kevesebb mint egy éven belül két súlyos, halálos áldozatokkal járó vasúti baleset történt az országban.

Óscar Puente spanyol közlekedési miniszter a madridi sajtótájékoztatón 2026. október 30-án. Fotó: Thomas Coex/AFP

Azt nem közölte, hogy pontosan mikor távozik posztjáról, de a parlamenti képviselőknek úgy fogalmazott:

„Egy olyan országban, mint Spanyolország, a közlekedési miniszter nem maradhat hivatalban, ha kevesebb mint egy év alatt két ilyen súlyos baleset történik.”

Azt mondta, az október 28-i, 69 halálos áldozatot követelő vasúti szerencsétlenség után döntött a lemondásról, de egyelőre hivatalban maradt, hogy kezelje a baleset következményeit, és intézkedéseket hozzon a hasonló tragédiák jövőbeli megelőzésére. (Reuters)