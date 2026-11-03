Magyar: A NAV vagyonosodási vizsgálatot indíthat egykori és mai kormányfők, miniszterek, képviselők és államtitkárok ellen

„A Fidesz és a KDNP nem szavazatai mellett a TISZA megszavazta a kormány előterjesztését: a NAV elindíthatja a vagyonosodási vizsgálatokat a volt és jelenlegi miniszterelnökök, miniszterek, képviselők és államtitkárok ellen”

– értékelte a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök, miután az Országgyűlés délelőtt – többek között – megszavazta a kormány törvényjavaslatát a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról.

Magyar Péter a parlamentben 2026. november 2-án. Fotó: Németh Dániel/444

A vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is kiterjed majd, akinek az elmúlt öt évben szűnt meg a megbízatása, és azokra is, akik most töltik be, vagy a jövőben fogják betölteni ezeket a tisztségeket.

Az Országgyűlés által 145 igen szavazattal, 48 tartózkodás mellett elfogadott törvényjavaslatot a kormány szeptemberben nyújtotta be. Magyar Péter a javaslat bejelentésekor azt mondta, a cél nem a bosszú, hanem egy olyan Magyarország építése, ahol a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak.

Így zajlik a vizsgálat

A jelenlegi politikusokkal kapcsolatban is elkezdi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az ellenőrzést az első megbízatástól számított két év után. Ha valaki a jelenlegi Országgyűlésből vagy kormányból lemond, vagy lemondatják, akkor 30 napon belül automatikus ellenőrzést indít vele szemben az adóhivatal.

A NAV-nak meg kell vizsgálnia, hogy a politikusok vagyona és életvitele összhangban áll-e az adózott jövedelmükkel és a vagyonnyilatkozataikkal. A vizsgálat során feltárják majd többek között az ingatlanokat, a bankszámlákat, a céges érdekeltségeket, a befektetéseket és az eddig elrejteni próbált vagyonelemeket. Ezeket összevetik a politikusok vagyonnyilatkozataival, majd kockázatelemzést készítenek. A vagyongyarapodást a NAV akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálhatja majd, a vizsgálat pedig kiterjed a hozzátartozók vagyonára és a vagyonmegosztásra is.

Ha az adóhivatal mindent rendben talál, akkor az eljárás lezárul. Ha viszont azt látja, hogy a vagyon és az adózott jövedelem között olyan eltérés van, amely adófizetési mulasztásra vagy illegális jövedelemre utal, tételes adóellenőrzést indít. Ha bűncselekmény gyanúja merül fel, a NAV értesíti a saját nyomozóhatóságát, és jelzést küld a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak, az ügyészségnek vagy a rendőrségnek.

A NAV havonta ellenőrzi majd, hány ilyen vizsgálatot végzett, hány esetben merült fel bűncselekmény gyanúja, és hány tételes adóellenőrzés indult. Ha egy ilyen érintett politikusnál vagy korábbi kormányzati szereplőnél jogerősen legalább 5 millió forint adóhiányt állapítanak meg, az adóhivatal közzétételi listájára felkerül a neve, a tisztsége és a megállapított adóhiány is.