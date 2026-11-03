Magyar Péter Feledy Botond leváltásáról: Ha bárkinél kiderül hasonló, ott is ugyanilyen következmények lesznek

Az éjszakai kommentelés után Magyar Péter Facebook-posztban kommunikálta álláspontját a Magyar Külügyi Intézet hétfőn este menesztett vezérigazgatója, Feledy Botond ügyében.

A miniszterelnök azt írta:

„Nehéz döntés volt és mégis gyorsan megszületett. Nehéz volt, mert Feledy Botond mindenki által elismerten jó szakember. És mégis gyorsan meghoztuk a döntést, mert a rendszerváltás után nem tölthet be senki vezetői pozíciót a Tisza-kormány alatt, aki eltitkolja, hogy az előző kormánytól, jelesül Lázár Jánostól 84 millió közpénzt kapott (közbeszerzés nélkül), úgy, hogy még a választások környékén is 19 millió forint közpénz érkezett hozzá.”

Magyar szerint nem az a baj, ha valaki transzparens módon, nem túlárazva, szakmai munkát végzett az előző kormánynak, és nem is az a baj, ha valaki fideszes volt, a probléma azzal van, ha ezt az információt elhallgatja a felvételekor.

Fotó: Partizán

Hétfő esti rövid közleményében a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, Velkey László azt írta, a minisztérium néhány nappal ezelőtt értesült „a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának az előző kormányhoz kötődő, éveken át tartó és idén tavasszal is fennálló munkakapcsolatáról”. Utána derült ki a Telex cikkéből, hogy Feledy Botond cége 84 millió forintot kapott Lázár János minisztériumától három év alatt, erről viszont a Magyar-kormány eddig nem tudott. Feledy Botond tegnap este Facebook-posztban reagált a menesztésére, ebből az derül ki, hogy a Lázár János vezette ÉKM-mel volt szerződésük, elemzéseket írtak nekik, de tanácsadói tevékenyéget nem végeztek.

A miniszterelnök szerint a minisztériumok nem nyomozó szervek, így nem kellett volna tudniuk Feledy szerződéseiről. Feledy felvételénél rákérdeztek, hogy van-e olyan információ vagy tény, ami veszélyeztetheti az integritását, de nemleges választ kaptak.

Posztjában Magyar azt ígérte, ha bárki más esetében kiderül hasonló, ott is ugyanilyen következmények lesznek. Mint írja, felajánlották Feledy Botondnak a lemondás lehetőséget, aki ezzel nem élt.

„A döntés tehát nehéz volt, de ebben a helyzetben nem tehettünk mást. És a jövőben sem tennénk másként. Én biztos nem. A rendszerváltás kötelez”

– zárta Magyar.