Megvan 55 tankerület új vezetője

„Örömmel osztom meg a hírt, hogy lezárult a tankerületi vezetői pályázatok elbírálása. A 60 tankerületi központból 55 élére kérek fel és nevezek ki új vezetőt, öt tankerületben pedig új pályázatot ír ki a Klebelsberg Központ.”

- írta Facebook-oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.

Lannert azt is írta, hogy augusztusban meghirdetett felhívásra összesen 567 pályázat érkezett, amelyek közül 424 felelt meg a feltételeknek, novembertől pedig új szemléletet szeretnénk meghonosítani a tankerületek működésében. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint Lannert kiemelte, hogy a július óta új vezetővel működő Klebelsberg Központ is a partneri viszony kialakításán, és az intézményi és pedagógusi autonómia visszaállításán dolgozik. Az iskolaigazgatók visszakapták munkáltatói jogaikat, a tankerületnek pedig koordináló szerepe lesz.

Fotó: Bankó Gábor/444

Az újonnan kinevezett vezetők megbízatása határozott időre, 5 évre szól, a névsorukat itt lehet böngészni. Akit a Kelet-Pesti, Kiskőrösi, Pápai, Szekszárdi vagy a Szombathelyi Tankerületi Központ új vezetője érdekel leginkább, annak kicsit még várnia kell, ezeken a helyeken a felhívás eredménytelen volt, új pályázati kiírás következik.