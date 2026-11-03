Miután Vucsics kibukott a hatalomból, inkább mégsem tartanak CPAC-et Belgrádban

Az eddig tervezett november helyett inkább 2027-ben tartanák meg az amerikai konzervatívokat tömörítő Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) belgrádi rendezvényét, miután Aleksandar Vucsics pártja komoly vereséget szenvedett az október 25-i szerb választáson.

Aleksandar Vučić, miközben bejelenti vereségét a parlemnti választáson 2026. október 25-én. Fotó: PEDJA MILOSAVLJEVIC/AFP

A halasztást a CPAC vezetője is megerősítette az Insajder szerb hírportálnak, arra hivatkozva, hogy a szervezők túlságosan ambiciózusan ítélték meg annak lehetőségét, hogy a konferenciát már novemberben megtarthatják. De ezzel együtt továbbra is amíciózus eseményre készülnek, csak egy későbbi időpontban.

Az eredetileg november 18–21-ére tervezett rendezvénynek Vucsics az abszolút főszereplője lett volna, nemcsak házigazdakén, hanem fő szónokként is. Kérdéses, hogy az ismeretlen időpontban megrendezendő pót-CPAC-nek is ő lesz-e a sztárja. (HVG)