Nyomoz a NAV a fideszes Németh Balázsnak közpénzből kampányoló LOGOSZ Alapítvány ügyében

Költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozást rendelt el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a LOGOSZ Alapítvány ügyében, miután a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium feljelentést tett.

A tárca közleménye szerint a közel 20 millió forintos feltételezett vagyoni hátrányt érintő ügyben olyan kiadványok felhasználását vizsgálják, amikben többek között Németh Balázst és Zsigmond Barna Pált népszerűsítő tartalmak jelentek meg.

A LOGOSZ Alapítvány a minisztérium szerint 2024 és 2026 között összesen 30,4 millió forint támogatást kapott a Városi Civil Alapból, elsősorban a lakosság tájékoztatására. Ahogy arról korábban is beszámoltunk, az alapítvány – amelyben fideszes politikusok is ültek – április előtt a XV. kerületben induló Németh Balázs kampányát tolta meg a Jövőképek című kiadványában. Ez a saját meghatározása szerint a XV. kerület időszaki lapja volt, valójában azonban nettó fideszes propagandát toltak, olyan címekkel, mint például „A Fidesszel mindenki jól jár!” és „A fiataloknál is a Fidesz a nyerő”. A kiadvány utolsó oldalán a Fidesz politikusainak közösségimédia-felületeit népszerűsítő hirdetések szerepeltek. A minisztérium által vizsgált dokumentumok között olyan számla is található, amelyen a szolgáltatás megnevezésénél szó szerint ez áll: „választási kiadvány terjesztése”.

Korábban a DK-s Barkóczi Balázs hívta fel a figyelmet arra, hogy a nemcsak az aluljáróban, a fidelitasosok standján osztogatott, hanem a XV. kerületi és újpesti postaládákba is bedobott újságot egy olyan alapítvány adja ki, amelyet egy XV. kerületi KDNP-s önkormányzati képviselő gründol.

A közleményt a minisztérium azzal zárta, hogy a nyomozás az esetleges bűncselekmény és a büntetőjogi felelősség tisztázására irányul.