Nyomoz a rendőrség az iparkamara milliárdos ingatlanvásárlásai ügyében

Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) ingatlanvásárlásai ügyében – írja a HVG. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást, gyanúsítotti kihallgatás egyelőre nem történt.

A lap szerint az MKIK és fővárosi szervezete, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) az elmúlt időszakban összesen három ingatlant vásárolt, nagyjából 9,2 milliárd forintért:

az MKIK 4,2 milliárd forintot fizetett a XII. kerületi Pethényi köz 10. szám alatti, 5300 négyzetméter hasznos alapterülettel rendelkező központi székházért,

míg a XIII. kerületi Papp Károly utcában található 8200 négyzetméteres épületért – amit idővel teljesen oktatási célra használnak majd – 8,5 millió eurót, azaz nagyjából 3,3 milliárd forintot adtak ki.

A BKIK szintén vásárolt 2026 januárjában egy 2800 négyzetméteres fővárosi ingatlant, ezért 4,5 millió eurót, azaz körülbelül 1,7 milliárd forintot kellett fizetni.

Mindhárom vásárlás Nagy Elek jóváhagyásával történt, aki az MKIK és a BKIK elnöke is.

Az ügyletek szabályosságát több elnökségi tag is megkérdőjelezte. Elsősorban azt kifogásolták, hogy két ingatlant nem sokkal az adásvétel előtt szerezte meg az eladó, a TP Property Zrt. nevű cég. A cég 2025 márciusában vásárolta meg a Pethényi közi székházat és a BKIK későbbi ingatlanát, amiket még ugyanabban az évben továbbadott a kamaráknak.

A bejegyzett jelzálog alapján a HVG becslése szerint akár 1-2 milliárd forint is lehetett a vételi és az eladási ár közötti különbség.

A TP Property többségi tulajdonosa, az Ideona Zrt. szerint azonban a cég átszervezése még tart, ezért az ügyletek végleges nyeresége nem állapítható meg. A részletes pénzügyi adatokat üzleti titoknak minősítették.

Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A 24.hu korábban arról írt, hogy az ingatlanokat eladó TP Property Nagy Márton korábbi gazdasági miniszter testvéréhez köthető magántőkealapok tulajdonában állt. Az Ideona ugyanakkor tagadta, hogy képviselői kapcsolatban álltak volna a miniszter testvérével.

A kamarai elnökség egyes tagjai azt is kifogásolták, hogy nem született külön elnökségi döntés a vásárlásokra fordított, 9,5 milliárd forintos KAVOSZ-osztalék kivételéről, illetve a pénz egy részének átadásáról az ingatlanvásárlásra létrehozott projektcégnek.

Nagy Elek szerint viszont minden szabályosan történt.

„A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ellenőrző bizottsága október elején egyhangú döntéssel hagyta jóvá a székházvásárlásra vonatkozó jelentést. Ennek összegzése szerint megállapítható, hogy a teljes folyamat szabályos, jogszerű volt, a kamara szabályzataival összhangban. Minden nyilvánosan, az elnökség egyhangú jóváhagyásával történt, a vételár tekintetében pedig feltűnő értékaránytalanság nem vélelmezhető”

– mondta a HVG-nek. Szerinte azok a tagok is támogatták a vásárlást, akik most bírálják az ügyleteket. „Utólag pedig, fél évig bárki megtámadhatta volna az elnökségi határozatot bíróság előtt, viszont ezt senki sem tette meg”. Hozzátette: szerinte a támadások mögött az előző kamarai elnök, Parragh László hívei állnak. Parragh az elmúlt időben többször is támadta Nagyot, egy belső levélben korábban „fehér galléros bűnözőnek” nevezte a mostani elnököt.

Nagy szerint a pénzfelhasználással kapcsolatos kifogásolt döntések az alapszabály alapján elnöki hatáskörbe tartoztak, de ezekről is tájékoztatta az elnökséget.

„Újabb nemzetközi hírű cég bevonásával ellenőrző értékbecsléseket is készítettek, ezek pedig azt állapították meg, hogy piaci áron vásároltuk meg az ingatlanokat”

– állította. Nagy szerint a Pethényi közi székház megvásárlása gazdaságilag is előnyös volt: a kamara korábban évente csaknem 600 millió forintot költött irodabérlésre a Bank Centerben, így az új épület ára számításaik szerint 6-9 év alatt megtérülhet. A rendőrségi eljárással kapcsolatban azt mondta:

„Az MKIK ingatlanvásárlása teljesen jogszerű és értékarányos volt. Arról, hogy a vételt megelőzően történt-e bármilyen szabálytalanság, nincs és nem is lehetett tudomásom. Az MKIK-t a rendőrség részéről nem keresték ebben az ügyben”.

Nagy Elek azt is megerősítette, hogy az új kamarai törvény elfogadása után távozik az MKIK éléről, várakozása szerint néhány hónapon belül.