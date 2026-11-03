Orbán Viktor 14 év után újra közzétette a róla szóló titkosszolgálati dokumentumokat

„Sorkatonai szolgálatom első időszaka alatt megpróbáltak beszervezni, de ezt visszautasítottam, így a kísérlet sikertelenül végződött. Később folyamatos megfigyelés alatt tartottak engem, a feleségemet és ellenzéki társaimat. Az állampárt titkos nyomozásainak célszemélyei voltunk mindannyian.



Az is világosan kiderül a dokumentumokból, hogy a nyolcvanas évek elejétől mindenféle titkosszolgálati eszközt bevetettek ellenünk. Megfigyeltek, besúgókat állítottak ránk, lehallgató eszközöket telepítettek a munkahelyünkre, a lakásunkba, sőt, a hálószobánkba is”

– írja a Facebookon Orbán Viktor, aki közzétette a sikertelen beszervezésére vonatkozó, illetve a róla és feleségéről szóló megfigyeléseket összegző titkosszolgálati dokumentumokat.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A volt miniszterelnök feltehetően arra reagált, hogy újra téma lett Orbán állítólagos ügynökmúltja: Panyi Szabolcs rövidesen megjelenő, Barátság extrákkal – Putyin szolgálói és szolgálatai Magyarországon című, hamarosan megjelenő könyvében is előkerül a téma. Ungváry Krisztián történész azonban kedden arról posztolt, hogy továbbra sem bizonyítja semmi Orbán Viktor ügynökmúltját.

A dokumentumokat Orbán egyszer már közzétette: még 2012. április 5-én töltötte fel őket a honlapjára, azóta azonban már ezek nem elérhetőek.