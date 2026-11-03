Tarr Zoltán: A kulturális és közgyűjteményi dolgozók több mint tíz százalékos béremelése nyilván nem az az összeg, amelyet a programunkban megfogalmaztunk, de az ország teljesítőképessége ennyit bír el

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A Kossuth rádió Felkelő c. műsorában reagált Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a jövő évi kulturális költségvetés-tervezet elleni tiltakozásokra. Tarr nehéz, időt és türelmet igénylő folyamatnak nevezte a kulturális rendszer átalakítását, és bizalmat kért a kormánynak.

Fotó: Kun Zsuzsi/444

Tarr szerint meg kell érteni, hogy egy 16-20 éves rendszer átalakításán dolgoznak, ami nem kéthetes vagy öt hónapos munka, hanem hosszabb időt vesz igénybe. Hozzátette, az átalakítás lényege, hogy szűnjön meg a kultúrában a politikailag befolyásolt döntéshozás, a felszabadulás tegye lehetővé a kreatív alkotást, és a kultúrát használók döntése alapján kapjanak támogatást a kulturális szervezetek.

A miniszter szerint a költségvetési tervezetben a béremelés szándéka egyértelmű. A kulturális és közgyűjteményi dolgozók több mint tíz százalékos béremelése nyilván nem az az összeg, amelyet a programjukban megfogalmaztak, de az ország teljesítőképessége ennyit bír el - jegyezte meg.

Korábban több kulturális és szakmai szervezet közös nyilatkozatban kritizálta a tervezetet, mert meglátásuk szerint a kulturális költségvetésben alig van nyoma a kormányváltásnak, és a finanszírozási arányok lényegében változatlanok maradtak. A 11 szervezet által aláírt közlemény szerint a 2027-es költségvetés tervezete nem egy új kultúrpolitika alapjait teremti meg”, hanem jelentős részben annak a rendszernek – az előző intézményi és finanszírozási struktúráknak – a további működését biztosítja, amelynek megváltoztatására a miniszter is ígéretet tett. A nyilatkozatot az alábbi szervezetek írták alá:

  • Magyar Színházi Társaság
  • MASZK Országos Színészegyesület
  • SzíDoSz – Színházi Dolgozók Szakszervezete
  • Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ)
  • Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
  • Szépírók Társasága
  • Színházi Kritikusok Céhe
  • Dramaturgok Céhe
  • Magyar Műfordítók Egyesülete
  • Magyar Zenei Tanács
  • Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége

Annak tartalmával pedig egyetértett:

  • Színházművészeti Bizottság
  • Táncművészeti Bizottság
  • Zeneművészeti Bizottság
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