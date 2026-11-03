Tarr Zoltán: A kulturális és közgyűjteményi dolgozók több mint tíz százalékos béremelése nyilván nem az az összeg, amelyet a programunkban megfogalmaztunk, de az ország teljesítőképessége ennyit bír el

A Kossuth rádió Felkelő c. műsorában reagált Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a jövő évi kulturális költségvetés-tervezet elleni tiltakozásokra. Tarr nehéz, időt és türelmet igénylő folyamatnak nevezte a kulturális rendszer átalakítását, és bizalmat kért a kormánynak.

Fotó: Kun Zsuzsi/444

Tarr szerint meg kell érteni, hogy egy 16-20 éves rendszer átalakításán dolgoznak, ami nem kéthetes vagy öt hónapos munka, hanem hosszabb időt vesz igénybe. Hozzátette, az átalakítás lényege, hogy szűnjön meg a kultúrában a politikailag befolyásolt döntéshozás, a felszabadulás tegye lehetővé a kreatív alkotást, és a kultúrát használók döntése alapján kapjanak támogatást a kulturális szervezetek.

A miniszter szerint a költségvetési tervezetben a béremelés szándéka egyértelmű. A kulturális és közgyűjteményi dolgozók több mint tíz százalékos béremelése nyilván nem az az összeg, amelyet a programjukban megfogalmaztak, de az ország teljesítőképessége ennyit bír el - jegyezte meg.

Korábban több kulturális és szakmai szervezet közös nyilatkozatban kritizálta a tervezetet, mert meglátásuk szerint „a kulturális költségvetésben alig van nyoma a kormányváltásnak”, és a finanszírozási arányok lényegében változatlanok maradtak. A 11 szervezet által aláírt közlemény szerint a 2027-es költségvetés tervezete nem egy új kultúrpolitika alapjait teremti meg”, hanem jelentős részben annak a rendszernek – az előző intézményi és finanszírozási struktúráknak – a további működését biztosítja, amelynek megváltoztatására a miniszter is ígéretet tett. A nyilatkozatot az alábbi szervezetek írták alá:

Magyar Színházi Társaság

MASZK Országos Színészegyesület

SzíDoSz – Színházi Dolgozók Szakszervezete

Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ)

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia

Szépírók Társasága

Színházi Kritikusok Céhe

Dramaturgok Céhe

Magyar Műfordítók Egyesülete

Magyar Zenei Tanács

Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége

Annak tartalmával pedig egyetértett: