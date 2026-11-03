Telex: Feledy Botond cége 84 millió forintot kapott Lázár János minisztériumától három év alatt

Hétfőn este azonnali hatállyal menesztette a Külügyminisztérium a Magyar Külügyi Intézet éléről Feledy Botondot, aki augusztustól volt vezérigazgató az intézményben.
Az esti Facebook-posztokból és oda-vissza kommentekből kiderült, a bizalomvesztést az okozta, hogy Feledy cégének a Lázár János vezette fideszes ÉKM-mel volt szerződése, amiről a kormány nem tudott, amikor felkérték őt az intézet élére.
Az ügy azt követően robbant ki, hogy a Telex arról értesült, hogy a Külügyi Intézet vezetőjének cége korábban rendszeresen készített elemzéseket Lázár Jánoséknak. Ezért a lap közérdekű adatigényléssel fordult a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz, hogy adják ki a cég, illetve a Lázár János minisztériuma között kötött szerződéseket.
A minisztérium válaszából kiderült: a Külügyi Intézet menesztett vezérigazgatójának érdekeltségében tartozó Red Snow 2023 decemberétől a kormányváltásig szerződésben állt Lázár János minisztériumával. Ebben az időszakban három szerződés alapján összesen 84 215 500 forintot fizetett ki Lázár minisztériuma Feledy vállalkozásának, így annak átlagosan havi 3 millió forintos jövedelme származott ebből.
Az első szerződést döntés-előkészítő és -támogató szakmai háttérdokumentumok elkészítésére és tanácsadói tevékenységre kötötték. Lázárék ennek keretében kérhettek Feledytól
A második szerződést nettó 35 millió forint keretösszegre kötötték, itt a közlekedés és az építőipar megjelent a szerződésben. Ami a harmadik szerződésben is benne volt, ezt 2025 júliusában kötöttek, nettó 39 millió forint keretösszegre.
Az ügyet pikánsabbá teszi, hogy Lázárnak az utolsó Orbán-kormányban nem voltak külpolitikai feladatai, mégis olyan uniós vagy tagállami döntésekkel, szabályozásokkal kapcsolatban számított Feledy szakértelmére, amelyek „közvetlenül vagy közvetve kihatással lehetnek a Minisztérium tevékenységre, működésére”, Feledynek pedig sem a közlekedés, sem az építésügy nem tartozik a szakterületei közé.
A Telex forrásai szerint rendszeresen készítettek összefoglalókat a minisztériumnak például az orosz–ukrán háború és a közel-keleti válság témájában, de írtak az uniós költségvetési vitákról is.