Telex: Feledy Botond cége 84 millió forintot kapott Lázár János minisztériumától három év alatt

Hétfőn este azonnali hatállyal menesztette a Külügyminisztérium a Magyar Külügyi Intézet éléről Feledy Botondot, aki augusztustól volt vezérigazgató az intézményben.

Az esti Facebook-posztokból és oda-vissza kommentekből kiderült, a bizalomvesztést az okozta, hogy Feledy cégének a Lázár János vezette fideszes ÉKM-mel volt szerződése, amiről a kormány nem tudott, amikor felkérték őt az intézet élére.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Az ügy azt követően robbant ki, hogy a Telex arról értesült, hogy a Külügyi Intézet vezetőjének cége korábban rendszeresen készített elemzéseket Lázár Jánoséknak. Ezért a lap közérdekű adatigényléssel fordult a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz, hogy adják ki a cég, illetve a Lázár János minisztériuma között kötött szerződéseket.

A minisztérium válaszából kiderült: a Külügyi Intézet menesztett vezérigazgatójának érdekeltségében tartozó Red Snow 2023 decemberétől a kormányváltásig szerződésben állt Lázár János minisztériumával. Ebben az időszakban három szerződés alapján összesen 84 215 500 forintot fizetett ki Lázár minisztériuma Feledy vállalkozásának, így annak átlagosan havi 3 millió forintos jövedelme származott ebből.

Az első szerződést döntés-előkészítő és -támogató szakmai háttérdokumentumok elkészítésére és tanácsadói tevékenységre kötötték. Lázárék ennek keretében kérhettek Feledytól

gyorselemzéseket (megrendelésenként nettó 285 ezer forintért),

mélységi elemzéseket (nettó 596 ezer forintért),

hírösszefoglalókat (nettó 190 ezer forintért),

személyes és telefonos konzultációt (óránként nettó 114 ezer forintért).

A második szerződést nettó 35 millió forint keretösszegre kötötték, itt a közlekedés és az építőipar megjelent a szerződésben. Ami a harmadik szerződésben is benne volt, ezt 2025 júliusában kötöttek, nettó 39 millió forint keretösszegre.

Az ügyet pikánsabbá teszi, hogy Lázárnak az utolsó Orbán-kormányban nem voltak külpolitikai feladatai, mégis olyan uniós vagy tagállami döntésekkel, szabályozásokkal kapcsolatban számított Feledy szakértelmére, amelyek „közvetlenül vagy közvetve kihatással lehetnek a Minisztérium tevékenységre, működésére”, Feledynek pedig sem a közlekedés, sem az építésügy nem tartozik a szakterületei közé.

A Telex forrásai szerint rendszeresen készítettek összefoglalókat a minisztériumnak például az orosz–ukrán háború és a közel-keleti válság témájában, de írtak az uniós költségvetési vitákról is.