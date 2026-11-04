Elindult a nyitottaktak.hu

Már elérhető a nyitottaktak.hu, az új online felület, ahol több tízezer egykori állambiztonsági személy nevére lehet rákeresni. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) által készített oldalon az úgynevezett 6-os kartonok, a B-naplók és a mágnesszalagok váltak hozzáférhetővé.

„Mielőtt a keresésbe belevágnak, javasoljuk, hogy olvassák el az egyes forrástípusokról szóló rövid leírásokat, illetve tekintsék meg azokat a néhány perces videókat, melyek révén – kollégáink segítségével – megtehetik az első lépéseket az itt közölt források értelmezése felé. Javasoljuk, hogy szánjanak erre időt, hiszen az állambiztonság nyelve, speciális kifejezései, rövidítései, kódjai – mint minden egykor létezett intézmény esetében – sajátos szabályrendszert alkottak.”

Kipróbáltuk a keresőt. Teljes név mellett névrészletre is lehet keresni, a találatokat pedig az egyéb ismert adatokkal (születési hely, anyja neve stb.) lehet szűkíteni.

A találati oldalon a beszervezett személy teljes nevét és fedőnevét, születési idejét és helyét, anyja nevét, valamint az irattípust (mágnesszalag, 6-os karton, B napló) listázza a rendszer. A megtekintés gombra kattintva pedig megnyílik a konkrét akta.

A mágnesszalagok esetében csak a személyes adatok, a B-dosszié száma és a foglalkoztatási kód (pl. kizárt hálózati személy) látható.

A 6-os kartonok esetében a beszkennelt karton jelenik meg. A személyes adatok mellett a beszervezés részleteit is meg lehet ismerni, azonban nem minden kartonnál van kitöltve az összes adat.

A nyitottaktak.hu oldalon található adatok értelmezéséről és a kimaradt nevekről ebben a cikkben írtunk bővebben.

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