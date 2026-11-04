Kanada sem hajlandó játszani az orosz hokisok ellen és az országba sem engedi be őket

Kanada is csatlakozott azon országok koalíciójához, amelyek válogatottja nem hajlandó kiállni a nemzetközi hokiéletbe a nemzetközi sport döntőbíróság (CAS) által most visszaengedett Oroszország ellen. Ezt Mark Carney miniszterelnök jelentette be. Carney ennél is tovább menve azt is közölte, hogy amíg Oroszország és Belarusz tovább támogatja az Ukrajna elleni „törvénytelen, igazságtalan és szörnyű” háborút, a két ország sportolói nem léphetnek jégre Kanadában. A kitiltásuk feloldása utáni első hokis világesemény ugyanis a karácsonykor Kanadában kezdődő U20-as világbajnokság lesz.

A tiltakozást a finnek kezdték hétfőn, kedden csatlakozott hozzájuk Norvégia, Svédország, Dánia, Lettország és Csehország, most pedig Kanada is.

(via Guardian)