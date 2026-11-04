Összesen 159 millió végkielégítést kapott Orbán Viktor és nyolc minisztere

Orbán Viktor és nyolc volt minisztere összesen csaknem nettó 159 millió forintot kapott a megbízatásuk megszűnéséhez kapcsolódó juttatásként, derül ki a 24.hu közérdekű adatigénylésére kapott válaszból.

A lap szerint Orbán Viktornak szeptember 22-én nettó 21,5 millió forintot utalt az állam hathavi illetményének megfelelő juttatásként. A Telex megkereste Orbán sajtófőnökét, Havasi Bertalant, hogy megtudják, megkapta-e a volt miniszterelnök a juttatást.

A lap azt a választ kapta:

„Megkaptam, eladományoztam.

(Adománnyal ne dicsekedj.)”

Orbán Viktor és a Fidesz frakciója a 2018-2022-es ciklus utolsó parlamenti ülésén, Novák Katalin köztársasági elnöki beiktatásának a napján. Fotó: Bankó Gábor/444

A 24.hu összesítése szerint a leköszönő miniszterek közül Lantos Csaba kapta a legmagasabb összegű hathavi illetményt: a bruttó 38 174 580 forintból nettó 25 386 096 forintot utaltak át neki június 5-én. Lantos Csaba juttatása azért haladja meg jelentősen a legtöbb volt miniszterét, mert neki és Nagy Mártonnak is kiemelt fizetés járt 2024 óta.

A többi miniszter azonos összegben részesült: Semjén Zsolt, Gulyás Gergely, Bóka János, Rogán Antal, Pintér Sándor, Lázár János és Navracsics Tibor egyaránt bruttó 24 025 140 forintot, nettó 15 976 718 forintot kapott. Pintérnek és Navracsicsnak július 3-án, Lázárnak július 6-án, Semjénnek és Bókának szeptember 18-án, Gulyásnak és Rogánnak pedig szeptember 29-én utalták át az összeget.

Lantos, Navracsics és Lázár esetében az utalás kedvezményezettjeként kifejezetten az ukrajnai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon Jótékonysági Szervezetet nevezték meg. Pintér Sándor esetében viszont a volt belügyminisztert jelölték meg kedvezményezettként.

A 24.hu arra is felhívja a figyelmet, hat volt miniszter esetében október végéig még nem történt meg a törvényben előírt juttatás kifizetése:

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter,

Nagy István agrárminiszter

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

és Tuzson Bence igazságügyi miniszter.

A Honvédelmi Minisztérium Szalay-Bobrovniczky Kristóf esetében azt közölte, hogy a kormány döntése alapján nem kerülhet a miniszter részére végkielégítés kifizetésre, így kiutalásra nem került sor. Tuzson juttatásának kifizetésére „felsővezetői utasítás” miatt nem került sor.

Hankó Balázs esetében a Tudományos és Technológiai Minisztérium azt írta, hogy a jogosultságot megállapították, de „központi kormányzati döntésre tekintettel” nem fizették ki az összeget.

De például Szijjártó Péternél a Külügyminisztérium más okot nevezett meg: a volt tárcavezetőnek a jogszabályban előírt kötelező nyilatkozat hiányában nem teljesítették az utalást.

A többieknél viszont nem lehet tudni az okokat, miért nem történt még meg a kifizetés.