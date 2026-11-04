Szijjártó Péter üstöllést igyekezett eloszlatni a családtagjaival kapcsolatos gyanút

Szijjártó Péter: „Tisztelettel a tények kedvéért: édesapámat Szijjártó István Józsefnek hívják, Budapesten született, édesanyja neve Bacsilla Gabriella. Nagybátyám Szijjártó Gábor, szintén Budapesten született, édesanyja neve értelemszerűen Bacsilla Gabriella. Nagyapám neve Szijjártó István, Biharkeresztesről származik, az ő édesanyját pedig Pálfi Zsófiának hívták.”

Szijjártó Péter a a Türk Tanács rendezvényén a Várkert Bazárban 2025. május 21-én. Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Most, hogy mindenki azon pörög, ki szerepel a frissen megnyitott ügynökaktákban, várható volt, hogy születnek majd hasonló posztok. Szijjártó Péter volt külügyminiszter ugyanis nyilvánvalóan azért sorolta fel édesapja, nagybátyja és nagyapja nevét, születési helyét és édesanyjuk nevét, hogy tisztázza: a jelenlegi adatbázisban fellelhető Szijjárto István Gábor (itt) és közte nincs apa-fiú kapcsolat. Szijjárto István Gábor vezetéknevéből ugyanis hiányzik egy ékezet, de ennél is beszédesebb, hogy Gödöllőn született, az édesanyját Székely Juliannának hívták, fedőneve pedig Vándor József volt, és a Columbus utcában lakott Budapesten. Szijjárto István Gábor egyébként foglalkoztatott hálózati személyként szerepel az adatbázisban, és mágnesszalagon rögzítették a státuszát.

Viszont nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a jelenlegi adatbázisban olvasható dokumentumok egyrészt hiányosak, másrészt pedig a most böngészhető adatok nem alkalmasak arra, hogy azokból bárkinek az ügynökmúltja/tevékenysége pontosan beazonosítható legyen (itt írtunk részletesen arról, hogyan érdemes értelmezni a most publikált anyagokat). Ám mivel ma aztán tényleg mindenki ezeket az adatokat böngészi, nem csoda, hogy a volt külügyminiszter sietett közölni családi adatait - vélhetően sok hasonlóval fogunk még találkozni a következő időszakban.