Kedden hét utasszállító repülőt kellett bombafenyegetés miatt átvizsgálni

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Kedden nap végére nem már nem „csak” négy, hanem hét utasszállító repülőgépet vizsgáltak át különböző európai országokban, miután bombafenyegetések érkeztek.

Két Ryanair-járatot – az egyiket Dublinból, a másikat Lisszabonból – névtelen bejelentések után vizsgáltak át, miután leszálltak Rómában, de robbanószert egyik gépen sem találtak.A Dublinból induló járatot az olasz légierő vadászgépe kísérte a leszállásig.

Lengyelországban, Spanyolországban és Bulgáriában szintén átvizsgáltak repülőgépeket. A Varsóba tartó járatok közül kettőt is érintettek az incidensek, köztük egy London Heathrow-ról indulót. A Heathrow-ról érkező gépnek eredetileg Varsó fő repülőterén, a Chopin repülőtéren kellett volna leszállnia, de végül a kisebb Modlin repülőtérre irányították át, amely emiatt rövid időre bezárt. A Koppenhágából Varsó-Chopin repülőtérre tartó Scandinavian Airlines-járat a terveknek megfelelően szállt le a Chopinen.

Fotó: Németh Dániel/444

A dél-spanyolországi Murciában leszálló egyik repülőgépen szintén nem találtak robbanószert, a Manchesterből érkező Ryanair-járatot a spanyol hatóságok vizsgálták át.

Később Georgi Peev bolgár közlekedési miniszter bejelentette, hogy két, Szófiába tartó repülőgép ellen is bombafenyegetés érkezett, az egyik járat az észak-olaszországi Bergamóból, a másik pedig Dublinból indult. A Szófiába tartó járatokat nem irányították át, és az átvizsgálásuk során egyik fedélzetén sem találtak robbanószert.

De nemcsak repülőt, hanem hajót is érintett a fenyegetés-hullám: Crown Iris nevű, épp Görögországból Izraelbe tartó tengerjáró hajó ellen is bombafenyegetés érkezett, erről 1537 utast és a személyzet tagjait kellett evakuálni. Az ellenőrzések során nem találtak robbanószert, a hajó pedig a tervek szerint folytathatta útját.

Bár hivatalosan egyelőre nincs összefüggés az esetek között, az érintett hatóságok együttműködnek, hogy megállapítsák, összehangolt támadásról lehet-e szó, amelynek célja a légi közlekedés megzavarása volt. Eggy BBC által idézett légiközlekedés-biztonsági szakértő szerint az utasszállító repülőgépek elleni bombafenyegetések nem túl gyakoriak, így a mostani tömeges fenyegetés is merőben szokatlan, ami utalhat arra, hogy az esetek összefüggnek egymással. Tudni kell, hogy a bombafenyegetést mindaddig valósként kezelik, amíg nem tisztázzák a helyzetet, még akkor is, ha a fenyegetések többsége vaklármának bizonyul. (BBC)

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