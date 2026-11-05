56 napja van lecserélni régi, könyv alakú személyiét annak, aki még ilyet használ

Mintegy 30 ezer ember használ még Magyarországon régi, könyv alakú személyi igazolványt, ezeket azonban legkésőbb december 31-ig le kell cserélni – közölte a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium. Lőrincz Viktória miniszter Facebook-bejegyzésében arra kérte az érintetteket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az okmánycserét, amelyet bármelyik kormányablakban el lehet intézni.

Szegő György János alkotása A papírjait legyen szíves/Your documents please címet viselő, fiktív útleveleket és személyi igazolványokat bemutató kiállításon, a 2B Galériában Budapesten.

Fotó: Czimbal Gyula/MTI

A régi típusú igazolványok már augusztus 3-án érvényüket vesztették, mert nem felelnek meg az Európai Unió egységes biztonsági előírásainak. Az Országgyűlés ugyanakkor év végéig türelmi időt biztosított, hogy az érintettek ne essenek el az alapvető szolgáltatásoktól és ellátásoktól. A régi okmányokat így egyelőre még elfogadják például a nyugdíjak és más állami juttatások átvételekor, az egészségügyi ellátásban, a közlekedési kedvezmények igénybevételénél és az anyakönyvi ügyintézés során. 2027. január 1-jétől azonban már ezekre sem lesznek használhatók.

A minisztérium külön felhívta a figyelmet az idősebb érintettekre, és arra kérte a hozzátartozókat, hogy segítsenek nekik az okmánycserében. A 70 év felettieknek az új állandó személyi igazolvány kiállítása díjmentes.

Azoknak sem kell feltétlenül kormányablakba menniük, akik egészségi állapotuk vagy mozgáskorlátozottságuk miatt nem tudnak személyesen ügyet intézni. Ők a lakóhelyük szerint illetékes kormányhivatalnál mobil kormányablakos ügyintézést kérhetnek, szükség esetén orvosi igazolással. A kérelem jóváhagyása után az ügyintézők előre egyeztetett időpontban az érintett otthonában vagy akár egy idősotthonban is elvégezhetik az okmánycseréhez szükséges ügyintézést.