Azahriah és Gigi D’Agostino is bekerült a margitszigeti szökőkút vadiúj playlistjébe

Lassan egy évtizede vége azoknak az időknek, amikor még Tarlós István is besegített a margitszigeti zenélő szökőkút playlistjének összeállításába, sőt, helyettese, az akkor még Szalay-Bobrovniczky Alexandraként ismert Szentkirályi Alexandra is ajánlgatott számokat (például a Balkan Fanatiktól, ami végül „vízképileg” mégsem felelt meg).
A 2019 óta tartó Karácsony-érában már a progresszió és a közösségi döntéshozatal jegyében zajlik a zenei repertoár összeállítása: ahogy Budapest 150. születésnapján, úgy most is a budapestiek szavazhatták meg, milyen dallamokra lőjenek ki a vízsugarak esténként, sötétedés után. Mondanunk sem kell, Simon és Garfunkelt hiába kerestük a listán.
A Főpolgármesteri Hivatal szerint a szavazás eredménye azt mutatja, hogy a budapestiek egyaránt vevők az aktuális nemzetközi slágerekre, a régi kedvencekre és a kortárs magyar előadókra. A győztesek között Azahriah, Billie Eilish, Dua Lipa, Harry Styles, Miley Cyrus és a The Killers egy-egy száma is szerepel. Na meg Gigi D’Agostino örökbecsűje, a L’Amour Toujours, amely tavaly még páneurópai himnuszként hódított, közben viszont a szélsőjobboldal is kisajátította. Miután Németországban idegenellenes rigmusokat kezdtek énekelni a dallamára, több rendezvényről is száműzték: a 2024-es futball-Eb-n az UEFA megtiltotta, hogy az osztrák válogatott meccsein lejátsszák, és a müncheni Oktoberfesten is tiltólistára került.
A 2027-es szezon toplistája így alakul:
Aki a letűnt idők zenei összeállításán kattogna, itt nosztalgiázhat.
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