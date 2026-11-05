Azahriah és Gigi D’Agostino is bekerült a margitszigeti szökőkút vadiúj playlistjébe

ZENE

Lassan egy évtizede vége azoknak az időknek, amikor még Tarlós István is besegített a margitszigeti zenélő szökőkút playlistjének összeállításába, sőt, helyettese, az akkor még Szalay-Bobrovniczky Alexandraként ismert Szentkirályi Alexandra is ajánlgatott számokat (például a Balkan Fanatiktól, ami végül „vízképileg” mégsem felelt meg).

A 2019 óta tartó Karácsony-érában már a progresszió és a közösségi döntéshozatal jegyében zajlik a zenei repertoár összeállítása: ahogy Budapest 150. születésnapján, úgy most is a budapestiek szavazhatták meg, milyen dallamokra lőjenek ki a vízsugarak esténként, sötétedés után. Mondanunk sem kell, Simon és Garfunkelt hiába kerestük a listán.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A Főpolgármesteri Hivatal szerint a szavazás eredménye azt mutatja, hogy a budapestiek egyaránt vevők az aktuális nemzetközi slágerekre, a régi kedvencekre és a kortárs magyar előadókra. A győztesek között Azahriah, Billie Eilish, Dua Lipa, Harry Styles, Miley Cyrus és a The Killers egy-egy száma is szerepel. Na meg Gigi D’Agostino örökbecsűje, a L’Amour Toujours, amely tavaly még páneurópai himnuszként hódított, közben viszont a szélsőjobboldal is kisajátította. Miután Németországban idegenellenes rigmusokat kezdtek énekelni a dallamára, több rendezvényről is száműzték: a 2024-es futball-Eb-n az UEFA megtiltotta, hogy az osztrák válogatott meccsein lejátsszák, és a müncheni Oktoberfesten is tiltólistára került.

A 2027-es szezon toplistája így alakul:

  1. Zara Larsson – Lush Life (64%)
  2. Lana Del Rey – Young and Beautiful (61%)
  3. Beton.Hofi – Bagira (59%)
  4. Carson Coma – Purgatórium (58%)
  5. Harry Styles – As It Was (58%)
  6. Azahriah – Pannónia (54%)
  7. David Guetta ft. Kid Cudi – Memories (54%)
  8. Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER (51%)
  9. Ricchi e Poveri – Sarà perché ti amo (51%)
  10. Dua Lipa – Don't Start Now (50%)
  11. One Direction – Story of My Life (50%)
  12. Miley Cyrus – Flowers (49%)
  13. Gigi D'Agostino – L'Amour Toujours (48%)
  14. Tame Impala – Dracula (48%)
  15. Natasha Bedingfield – Unwritten (47%)
  16. The Killers – Mr. Brightside (47%)
  17. Raye – WHERE IS MY HUSBAND! (46%)
  18. Vance Joy – Riptide (46%)
  19. Benson Boone – Beautiful Things (44%)
  20. Florence + The Machine – Dog Days Are Over (44%)

Aki a letűnt idők zenei összeállításán kattogna, itt nosztalgiázhat.

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