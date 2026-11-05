Financial Times: Oroszország nem állt le Irán katonai támogatásával

Orosz harci helikopterek rakétákat lőnek ki egy 2020-as hadgyakorlaton Fotó: DIMITAR DILKOFF/AFP

Egy kiszivárgott dokumentum szerint Oroszország 90 darab indítóberendezést biztosít Iránnak olyan korszerű irányított rakétákhoz, amelyeket az orosz haderő széles körben alkalmaz Ukrajnában – írja a Financial Times, amely szerint ez azt jelzi, hogy Moszkva a saját, korántsem korlátlan katonai készleteit is kész megcsapolni Teherán kedvéért.

Egy jelentős orosz védelmi gyártó 2024-re és 2025-re szóló gyártási ütemterve részletesen felsorolja a helikopterre szerelhető indítóberendezésekre vonatkozó exportmegrendelést egy olyan vevő számára, akit az orosz védelmi dokumentumokban Iránra utaló kódnévvel azonosítottak.

Nyugati hírszerzési tisztviselők szerint Oroszország és Irán az idei közel-keleti háború során tovább mélyítette partnerségét, annak ellenére, hogy a Putyinnal újra remek kapcsolatba került, vele béketárgyalásokat folytató Donald Trump amerikai elnök nemrég azt állította: Moszkva alig segít Teheránnak, ha egyáltalán.

A Financial Times korábban már beszámolt arról, hogy

Oroszország segített Iránnak szuperszonikus cirkálórakéták fejlesztésében,

eladott neki Verba vállról indítható légvédelmi rakétákat,

és együttműködött Teheránnal a nukleáris fegyverekkel potenciálisan kapcsolatos információk terén.

Oroszország óvatosan egyensúlyoz, hogy Iránnak nyújtott támogatása ne zavarja meg más kapcsolatait, többek között a többi közel-keleti országgal és az Egyesült Államokkal fennálló viszonyát – mondta Hanna Notte, a James Martin Center for Nonproliferation Studies eurázsiai programigazgatója. „Oroszországnak még mindig vannak bizonyos vörös vonalai, ami a háborúban való részvételét illeti. Éppen ezért az Iránnak nyújtott támogatása operatív szempontból hasznos, de nem jelent fordulópontot ebben a háborúban.”