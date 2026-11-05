Kalifornia kormányzója 548 halálbüntetést törölt el egy egyetlen döntéssel

Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója enyhítette mind az 548 halálsoron lévő ember halálos ítéletét, és feltételes szabadlábra helyezés nélküli életfogytiglani börtönbüntetésre változtatta azokat, írja a BBC. Ez a döntés nagyrészt szimbolikus egy olyan államban, ahol 2006 óta nem végeztek ki egyetlen rabot sem, bár a szakértők szerint évente több millió dollárt takaríthatna meg a bírósági költségeken. Amióta a választók 1978-ban visszaállították a halálbüntetést, mindössze 13 rabot öltek meg.

„Azért teszem ezt a lépést, mert szilárdan hiszem, hogy az állam által jóváhagyott gyilkosságok összeegyeztethetetlenek Kalifornia értékeivel, aláássák jogrendszerünk alapjait, és mindannyiunkat kisebbítenek”,

indokolta döntését Newsom.

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Döntését nehéz, de „igazságos cselekedetnek” nevezte, és azt mondta, hogy bár sok kaliforniai úgy érzi, hogy a brutális bűncselekményeket elkövetők megérdemlik a halált, ő arra a következtetésre jutott, hogy „az állam erkölcsileg nem ölheti meg őket”. Szerinte a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélküli életfogytiglan a legsúlyosabb büntetés, amit törvényesen kiszabhat, és amit az állam etikusan érvényesíthet.

„Kormányzóként egyedül én viselem a felelősséget ezért a döntésért és annak hatásáért, ahogyan minden egyes kivégzésért is egyedül én viselném a felelősséget” – magyarázta. „Ezért kénytelen vagyok a lelkiismeretemre hallgatni, és az alkotmányunk által felhatalmazott módon Kalifornia állam jóléte érdekében megtenni ezt a lépést” – zárta a levelet.

Newsom egyébként hivatali idejének utolsó hónapjait tölti, és mérlegeli az elnökválasztáson való elindulást is. A demokrata párttársa, Xavier Becerra veszi majd át a hivatalát hamarosan.

A döntés azután született, hogy a múlt hónapban Tennessee államban egy nagy port kavart egy női elítélt kivégzése. Christa Pike szíve két pentobarbitálos injekció után is vert, ezért kórházba szállították, ahol életmentő ellátást kapott. Egy ideig lélegeztetőgépen volt a nő , majd nem sokkal később magához tért és beszélni és segítséggel újra járni kezdett. Miután jobban lett, ugyanabba a börtönbe szállították vissza, ahol a halálos ítéletére várt, ott további gyógykezelésben részesült.