Mielőbbi segítséget kért Zelenszkij Ukrajna energiaellátásához

Ukrajna energiaellátásához kért „mielőbbi” segítséget Volodomir Zelenszkij ukrán elnök az iberoamerikai országok 30. csúcstalálkozóján csütörtökön Madridban.

Volodimir Zelenszkij Fotó: XOSE BOUZAS/Hans Lucas via AFP

„Arra kérem Önöket, hogy lépjenek kapcsolatba vállalataikkal és gyártóikkal, és biztosítsák az ellátmányt Ukrajna számára, amilyen gyorsan csak lehet”,

fogalmazott az ukrán vezető azon a találkozón, amelyen a 22 spanyol és portugál nyelvű országot tömörítő közösség tagjai vettek részt, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke és Teresa Ribera, az Európai Bizottság alelnöke.

Az ukrán elnök transzformátorokat, kábeleket, korszerű elektronikai berendezéseket, valamint dízel- vagy gázüzemű áramfejlesztőket kért annak érdekében, hogy országa energiarendszere működőképes maradhasson a folyamatos orosz támadások ellenére. (MTI)