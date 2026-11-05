Nagyon nem tetszik a kórházaknak, hogy a páciensek egyre többször videózzák és fotózzák az ott dolgozókat

A páciensek egyre idegesebbek, türelmetlenebbek, gyakran készítenek kép- és hanganyagot az ellátásuk részleteiről, számolt be a 24.hu-nak több kórház is. A jelenség azóta erősödött fel, hogy az Egészségügyi Minisztérium a kormányváltás után transzparenciát hirdetett, és beengedte a sajtót a kórházakba.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság most azt nyilatkozta a helyzetről, hogy a kép- és hangfelvételek rögzítése és közzététele sértheti az ellátásra szoruló más betegek és hozzátartozóik, valamint az ellátásban részt vevő egészségügyi dolgozók személyiségi jogait. Emellett a mostanában éledező népszokás megnehezítheti, extrém esetekben akár akadályozhatja a betegellátást, valamint sértheti az egészségügyi intézmények házirendjének előírásait is.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A főigazgatóság szerint a jelenség különösen a sürgősségi osztályokon vált gyakorivá, de „sajnálatos módon a fekvőbeteg-ellátást végző osztályokon is tapasztalható”. Andréka Péter főigazgató kifejezetten üdvözli a sajtó beengedését, ám úgy véli: ez nem jelenti azt, hogy bárki bármikor kedvtelésszerűen besétálhat a kórházba, és megszakíthatja az ellátási folyamatot csak azért, hogy felvételt készítsen. Emlékeztetett:

„Nem véletlen, hogy a sajtó minden esetben beleegyező nyilatkozatot kér a felvételen szereplőktől.”

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter nyáron jelentette be, hogy megnyitják a kórházakat a nyilvánosság előtt, ám a páciensek egy részének nem esett le, hogy ez a bejelentés a sajtónak szólt, akik normál esetben a házirendet, a sajtóetika írott és íratlan szabályait betartva dokumentálhatják a kórházi ellátást.

Az igazgatóság tervezi, hogy a fenntartása alá tartozó egészségügyi intézményekben kampányt indít a videózás és fotózás visszaszorítására. Emellett fel szeretnék hívni a figyelmet arra is, hogy az engedély nélküli kép- és hangfelvételek készítésének jogi következményei lehetnek.