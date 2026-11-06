200 év börtönt kapott a követőit halálra éheztető kenyai szektavezér

A bíróság 200 év börtönbüntetésre ítélte az önjelölt kenyai lelkészt és szektavezért, Paul Nthenge Mackenzie-t, aki 190 gyermek és 1 felnőtt meggyilkolásában találtak bűnösnek. Mackenzie szektájának 28 vezetőjét is elítélte a bíróság gyilkosság miatt, volt köztük, aki 160 év börtönbüntetést kapott. Valamennyien ártatlannak vallották magukat, azt mondták, senkit sem kényszerítettek rá, hogy meghaljon.

Diane Mochache bíró az ítélethirdetéskor azt mondta, Mackenzie-t terheli az elsődleges büntetőjogi felelősség amiatt, hogy arra utasította a követőit, éheztessék magukat halálra. „Az ítélet helyénvaló és igazságos. Egyértelmű üzenetet küld, hogy az ilyen szörnyűségek a lehető legsúlyosabb büntetést vonják maguk után.”

Az ügyészek halálbüntetést kértek a szektavezérre, de a bíró azzal érvelt, hogy a halálbüntetés kizárná a rehabilitáció minden esélyét. Kenyában 1987 óta nem hajtottak végre halálos ítéletet.

Paul Nthenge Mackenzie Fotó: -/AFP

Mackenzie éhhalálra buzdította híveit, hogy így találkozhassanak Jézussal. A férfit 2023 áprilisában tartóztatták le, miután halottakat találtak a Shakahola erdőben, az Indiai-óceán közelében. A boncolás során kiderült, hogy a 429 áldozat többsége éhen halt. Másokat, köztük gyermekeket, megfojtottak vagy halálra vertek. A férfit 2024 januárjában állították bíróság elé.

Mackenzie 2003-ban hozta létre a szektáját, amihez az évek során több ezren csatlakoztak. A kenyai hatóságok tisztában voltak a szekta radikalizmusával, 2017-ben meg is vádolták Mackenzie-t a szélsőséges nézetei miatt. A férfi illegálisan szervezett a híveinek oktatást, mert szerinte a meglévő iskolai rendszer nincs a Bibliával összhangban. Végül azonban felmentették a vádak alól.

A szekta fő templomát 2019-ben zárták be, Mackenzie akkor költözött a Shakahola erdőbe, ahová követőit is magával hívta. (via BBC)