A Fehér Ház tagadja, hogy Rubio és Hegseth is dobbantana a választási bukó után

A Fehér Ház tagadta, hogy Pete Hegseth hadügyminiszter és Marco Rubio külügyminiszter is távozhat a posztjáról a Trump-kormányzat választások utáni átalakításának részeként.

Az amerikai sajtóban megjelenő hírek szerint egyre többen követelik Hegseth leváltását, főként a választási vereség egyik fontos okának tartott iráni háború kezelése miatt. Thomas Massie leköszönő republikánus kongresszusi képviselő azzal fenyegetőzött, hogy már a jövő héten kezdeményezi Hegseth alkotmányos felelősségre vonását. Hegseth a kritikákat más fénytörésben értelmezi, szerinte azért támadják őt, mert hatékonyak.

Rubio is tagadja azokat a híreket, amelyek szerint a 2028-as elnökválasztásra készülve fontolgatná a távozását a külügyminiszteri posztról, ez a Fehér Ház álláspontja is.

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Kettejük közül a hadügyminiszter politikai jövője a bizonytalanabb, Trump és J. D. Vance alelnök egyaránt az iráni háborút tette felelőssé a republikánusok választási vereségéért, amelynek következtében a demokraták megszerezték a teljes ellenőrzést a képviselőház és a szenátus felett.

Trump az ABC Newsnak azt mondta, kapott ugyan „megkereséseket” Hegseth ügyében, de továbbra is „minden szándékában áll” hivatalában tartani a védelmi minisztert. Később felsorolta, mit tart Hegseth eredményeinek, köztük Nicolás Maduro venezuelai vezető januári elfogását és az iráni háborút, amely immár a kilencedik hónapja tart.

A The Washington Post szerint azonban Trump Dan Caine tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke, illetve Brad Cooper admirális, az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) vezetőjének leváltását is fontolgatja. Mindketten fontos szerepet játszottak a nyolc hónappal ezelőtt kezdődött háborúval kapcsolatos katonai tanácsadásban. (BBC)