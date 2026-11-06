Milorad Dodik is részt vett a MAGA-mozgalom félidős választás utáni eseményén, amit Donald Trump mar-a-lagói birtokán tartottak. A boszniai szerbek informális vezetője X-fiókjának bejegyzései alapján november 3-án érkezett meg az Egyesült Államokba, és azóta látványosan jól érzi magát.

Először egy mosolygós képet töltött fel az amerikai repülőtérről, másnap az Atlanti-óceánnal pózolt. Utóbbi fotójához azt írta: „mögöttem a Bosznia Szerb Köztársaság”.

November 5-én Mar-a-Lagóból jelentkezett be. A rezidencia udvarán felvett videójához azt írta, meghívása lehetőséget ad, hogy találkozzon az amerikai politikai élet fontos szereplőivel, és első kézből tájékoztathassa őket a Boszniai Szerb Köztársaság valós helyzetéről. Nem sokkal később közös fotót posztolt Keith Sonderling amerikai munkaügyi miniszterrel.

A szakmai program után a lazítás sem maradt el. Dodik november 6-án egy floridai rakijabárban rövidezett kivándorolt boszniai szerbekkel. Videójához azt írta, a rakija az otthontól messze is a boszniai szerbekkel marad.

A politikus október 30-án még Orbán Viktorral rakijázott Banja Lukában.

Dodik amerikai látogatása azért érdekes, mert a politikus Vlagyimir Putyin egyik legnagyobb támogatója, aki korábban azzal dicsekedett, hogy kémkedik az amerikaiak ellen, az orosz elnököt pedig a világ egyik legbékepártibb vezetőjének nevezte.

Joe Biden kormánya 2022-ben szankciós listára tette Dodikot korrupció, vesztegetés és Bosznia-Hercegovina stabilitásának veszélyeztetése miatt. Donald Trump hivatalba lépése után Dodik dollármilliókat költött washingtoni lobbizásra, a keresztény értékek védelmezőjeként mutatta be magát. Végül 2025 októberében levették a szankciós listáról, idén februárban pedig már Pete Hegseth amerikai hadügyminiszterrel találkozott Washingtonban.

Dodikot 2025 augusztusában jogerősen elítélték, mert nem hajtotta végre a boszniai nemzetközi főmegbízott utasításait. Az ítélettel megfosztották a Boszniai Szerb Köztársaság elnöki tisztségétől, és 6 évre eltiltották a közhivatal gyakorlásától.