Németh Balázs egy újabb vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett Forsthofferrel szemben

„Minden jel, minden kezünkben lévő bizonyíték azt mutatja, hogy 2026 márciusáig ügyvezetője volt Forsthoffer Ágnes egy milliárdos árbevétellel rendelkező cégnek, de ez nem olvasható a vagyonnyilatkozatában”

– ezt Facebook-videójában mondta a fideszes Németh Balázs, aki ezzel a lendülettel be is jelentette, hogy egy újabb vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett Forsthoffer Ágnessel szemben az Országgyűlés Mentelmi Bizottságánál.

Azért újabb, mert Németh Balázs szintén fideszes kollégája, Hidvéghi Balázs már kezdeményezett egy ilyet októberben.

Fotó: Németh Dániel/444

Forsthoffer Ágnes akkor azzal reagált, hogy fenntartja a vagyonnyilatkozatában megadott adatokat, de benyújt egy kiegészítő tájékoztatást a mentelmi bizottság elnökének a családi vállalkozásban lévő tulajdonrészéről, miután kiderült, hogy a házelnök a gazdasági érdekeltségekre vonatkozó részből kihagyta a családi vállalkozásban üzemeltetett Margaréta Hotel mögött álló Fortrend Hotel Szállodafejlesztő és Szolgáltató Kft-t. Ebből a cégből 2025-ben 40, 2026-ban 200 millió forint osztalékot vettek ki. Egyben közölte azt is: „Soha semmilyen rejtegetnivalóm nem volt, és nem is lesz, ezért a legnagyobb nyugalommal fogadtam ezeket a támadásokat is.”