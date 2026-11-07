A lengyel belügyminiszter szerint a krakkói merénylő szélsőjobboldali nézeteket vallott

Marcin Kierwiński lengyel belügyminiszter szombat este közölte, hogy a krakkói lövöldözés áldozatai között külföldi állampolgár is van. Megerősítette azt is, hogy a támadó egy 2002-es születésű, lengyel állampolgárságú férfi, aki a Świętokrzyskie Vajdaságból származik, a lakását most kutatják át a rendőrség terrorelhárító egységei. A belügyminiszter szerint az elkövető otthonról vitte magával a fegyvert, ugyanis az apjának több, hivatalosan nyilvántartott lőfegyvere volt. Kierwiński beszélt arról is, hogy a támadó ultranacionalista nézeteket vallott.

Marcin Kierwinski lengyel belügyminiszter Fotó: KLAUDIA RADECKA/NurPhoto via AFP

Szombat délután egy autó hajtott be Krakkó főterére, és a járműben ülő férfi válogatás nélkül tüzet nyitott a járókelőkre. Elfogásakor a támadó katonai egyenruhát és sisakot viselt. Egy AR–15-ös gépkarabéllyal vagy annak lengyel változatával lövöldözött. Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter cáfolta azokat a feltételezéseket, amik szerint a krakkói támadó a lengyel hadsereg katonája lett volna.

A támadásban hat ember meghalt, az áldozatok közül négy nő és kettő férfi. A 15 sérült közül tizenkettő állapota súlyos. A lövöldözésben két rendőr is megsebesült. A magyar külügyminisztérium közlése szerint magyar áldozatról vagy sérültről egyelőre nincs tudomásuk. (Gazeta Wyborcza)