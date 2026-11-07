Aznap lépett vissza az új tankerületi vezető, amikor elkezdte volna a munkát

A 444 információi szerint november 5-én, pénteken lépett vissza a pozíciójából az Észak-Budapesti Tankerületi Központ nemrég kinevezett új vezetője, dr. Balogh Tamás László, miközben épp aznap kezdte volna meg a munkát.

Érdeklődtünk az Oktatási és Gyermekvédelmi Minisztériumnál a visszalépésről, kérdéseinkre a következő választ kaptuk:

Dr. Balogh Tamás László valóban visszalépett a pályázati eredmények kihirdetése után. A Észak-Budapesti Tankerület vezetését november 5-től az SZMSZ szerint a szakmai vezető veszi át ideiglenesen. A Klebelsberg Központ új pályázatot ír ki erre a pozícióra és várhatóan már november 11-én megjelenik az új kiírás.

A visszalépés okáról is érdeklődtünk, de erre a kérdésre nem érkezett válasz a minisztériumtól. Írtunk dr. Balogh Tamás Lászlónak is, amennyiben érkezik válasz, cikkünket frissítjük.

Dr. Balogh Tamás László közgazdász, matematikatanár, aki leginkább a Medve Matek (A Matematika Összeköt Egyesület) főszervezőjeként és vezetőjeként ismert.

A tankerületi vezetők kinevezése körül vannak már anomáliák, nemrég derült például ki, hogy a Dunakeszi Tankerületi Központ új igazgatója az a Kapa Mátyás Péter lett, aki korábban a túlórapénzükért pereskedő tanárokkal szemben képviselte a tankerületet.

Lannert Judit oktatási miniszter mindössze néhány napja jelentette be, hogy a 60 tankerületi központból 55 élére kért fel és nevezett ki új vezetőt, öt tankerületben pedig új pályázatot ír ki a Klebelsberg Központ.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Fotó: Németh Dániel/444

Az újonnan kinevezett vezetők megbízatása határozott időre, 5 évre szól, a névsorukat itt lehet böngészni. Akit a Kelet-Pesti, Kiskőrösi, Pápai, Szekszárdi vagy a Szombathelyi Tankerületi Központ új vezetője érdekel leginkább, annak kicsit még várnia kell, ezeken a helyeken a felhívás eredménytelen volt, új pályázati kiírás következik.