Három helyettes-államtitkár is távozik a szociális minisztériumból, a településfejlesztésiből pedig ketten lépnek le

Három helyettes államtitkár távozik a Szociális és Családügyi Minisztériumból, míg a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumot egy államtitkár és egy helyettes államtitkár hagyja ott – derült ki a pénteki Magyar Közlönyből. A szociális minisztériumba két új helyettes államtitkár érkezik, a településfejlesztésibe egy.

Fotó: Németh Dániel/444

Bódy Éva szociális igazgatásért, szociális szolgáltatásokért és idősügyért felelős helyettes államtitkár maga mondott le, megbízatása szombattal szűnik meg. Réthy Pál és Sepsey Krisztina szintén szombaton hagyja el a tárcát, az ő megbízatásuk Kátai-Németh Vilmos miniszter javaslatára szűnik meg. Sepseyt csak idén júniusban nevezték ki gazdasági helyettes államtitkárrá. A szociális minisztériumba érkezik Ghyczy Gellért a Baptista Integrációs Központ korábbi vezetője és Vécsei Dávid Bence, a Gazdasági Veresenyhivatal (GVH) korábbi irodavezetője.

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban saját lemondással távozik Verhás Georgina Jennifer helyettes államtitkár, aki júniusban érkezett a tárcához. Ugyaninnen távozik öt és fél hónap után Szabó Mátyás vidék- és területfejlesztési államtitkár, őt a miniszterelnök javaslatára mentették fel. Az ő helyére érkezik Szabó Tibor. A közgazdász végzettségű tiszás parlamenti képviselő több mint húsz éve foglalkozik vidékfejlesztéssel.