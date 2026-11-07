Lekerült Kovács Katalin neve a sukorói Kajak-Kenu Akadémiáról

Új szerződést között az állam a sukorói Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémiával - jelentette be Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár. Az államtitkár korábban kifogásolta, hogy Kovács Katalin „közfeladat ellátása” címén bérleti díj megfizetése nélkül használhatta a állam mintegy 70 milliárd forintból megépített létesítményt határozatlan időre. Ráadásul minderről a férje, Schmidt Ádám sportállamtitkár hozta meg a döntést. „A célunk, hogy az Akadémia működése továbbra is biztosított legyen. Ugyanakkor az állami tulajdonú létesítmény használatának, valamint a kapcsolódó költségek elszámolásának egyértelműen és átláthatóan kell megvalósulnia, gazdaságilag rendezett feltételek mellett” - írta Kálnoki-Kiss.

Kovács Katalin, az akadémia háromszoros olimpiai, 31-szeres világ- és 29-szeres Európa-bajnok névadó elnöke a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia megnyitóján Sukorón 2024. október 12-én Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Az államtitkár közölte, hogy az új bérleti szerződés alapján az Akadémia a kizárólagos használatában maradó, lehatárolt, összesen 2208 négyzetméter alapterületű csónaktároló épületrészben végzi a szakmai tevékenységét. Jelenleg még a bérlet része egy diagnosztikai helyiség is, de ez január elsejétől a Magyar Kajak-Kenu Szövetség használatába kerül. Valamint a korábban használt további helyiségeket és apartmanokat is átadták. A megállapodáscsomag része a nem kizárólagos szolgáltatásokra (konditermek, uszoda, szállóépületi szobák használata, étkeztetés stb.) vonatkozó szolgáltatási szerződés is, ami külön szabályozza a Nemzeti Sportügynökség által biztosított szolgáltatások akadémiai igénybevételét.

Egyben kezdeményezték a sukorói sportkomplexum olimpiai sportközponttá minősítését, valamint az elnevezésének megváltoztatását is.

A létesítmény a jövőben Velencei-tavi Olimpiai és Paralimpiai Központ elnevezéssel szolgálná a magyar sport szereplőit. A döntések előkészítése folyamatban van, várjuk az érintett sportszervezetek visszajelzéseit.

A mostani megállapodás a felek konstruktív együttműködését jelzik, biztosítják a főleg utánpótláskorú sportolók felkészülésének zavartalanságát, valamint a létesítmény jövőbeni, szélesebb körű sportcélú hasznosítását.