Őrizetbe vettek egy férfit a Fehér Ház környékén, aki Trumpot akarta megölni

Őrizetbe vettek egy venezuelai állampolgárt a Fehér Ház környékén, aki az amerikai belbiztonsági minisztérium pénteki közlése szerint azt mondta, „a fejében lévő hangok utasították", hogy végezzen Donald Trump amerikai elnökkel.

A közlés szerint az Egyesült Államokban illegálisan tartózkodó férfit még csütörtökön fogták el, mert „gyanús viselkedésével felhívta magára a figyelmet. Úgy tudni, férfi lopott autóban jutott el Washingtonba, a gépkocsiban pedig a titkosszolgálat három fegyverre és lőszerekre bukkant”. (MTI)