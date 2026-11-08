A krakkói lövöldöző lakásában talált holttesteket a családtagjaiként azonosították

A szombati lövöldözés feltételezett elkövetőjének lakásában talált három holttestet a gyanúsított 53 éves apjaként, 52 éves anyjaként és 21 éves húgaként azonosították, erősítette meg a lengyel rendőrség vasárnap. A testeken lévő sérüléseket az elsődleges vizsgálatok alapján lőtt sebként értékelték, hozzátéve, hogy a házkutatások jelenleg is zajlanak, és nem korlátozódnak arra a lakásra, ahol a holttesteket megtalálták.

Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szombaton azt mondta, hogy a házkutatások folyamatban vannak a gyanúsított otthonában, a Krakkótól mintegy 200 kilométernyire lévő dél-lengyelországi Ostrowiec Swietokrzyski városában, ahol a hatóságok egy férfi és két nő holttestét találták meg, akikről úgy vélik, hogy a közeli családtagjai voltak.

A 24 éves támadót korábban Michał Oksiński néven azonosították, az elfogásához vezető tűzpárbajban megsebesült, jelenleg kórházban őrzik. A rendőrség szerint az elkövetőnek volt fegyvertartási engedélye, korábban nem volt büntetve, és a hatóságok sem tartották számon terroristagyanús elemként.

Szombat délután hat ember meghalt és tizenöten megsérültek, amikor egy 24 éves lengyel állampolgárságú férfi válogatás nélkül lövöldözni kezdett Krakkó főterén. A hat halálos áldozat közül három lengyel, egy pedig brit állampolgárságú, kettőnek még nem sikerült megállapítani a személyazonosságát. A megsebesült két rendőr állapota a legfrissebb hírek szerint stabilizálódott. (via BBC)