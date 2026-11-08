Az Egyesült Államok 20 millió dolláros nyomravezetői díjat ajánlott fel Irán atomprogramjával kapcsolatos információkért

Az amerikai külügyminisztérium Rewards for Justice (Jutalmak az Igazságszolgáltatásért) programja keretében akár 20 millió dollárt is fizet az iráni atomprogrammal kapcsolatos, megbízható részletekért, és szükség esetén a tájékoztatást nyújtó személy áttelepítését is felajánlja.

Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL/NurPhoto via AFP

Az amerikai döntés hátterében az áll, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) a biztonsági kötelezettségek megszegése miatt elveszítette a rálátást Irán kulcsfontosságú alkatrészeire, köztük a dúsító centrifugákra és a meglévő készletekre. Donald Trump korábban azt állította, hogy az amerikai és izraeli bombázások során teljesen megsemmisítették Irán nukleáris létesítményeit, míg Teherán továbbra is kitart amellett, hogy atomprogramja kizárólag békés célokat szolgál.

A díjkitűzéssel párhuzamosan az amerikai hadsereg Központi Parancsnoksága (Centcom) bejelentette a Task Force Iron Gate nevű különleges egység felállítását. A floridai Tampában működő egység feladata az iráni fegyver- és szankcionált anyagáramlás, valamint az illegális bevételek visszaszorítása lesz. A Centcom becslései szerint az iráni kikötők ellen fenntartott tengeri zárlat eddig több mint 25 milliárd dollár értékű nyersolaj-exportot akadályozott meg.

Trump pénteken kijelentette, hogy Irán a gazdasági és katonai károk miatt nagyon szeretne megállapodni a nyolc hónapja tartó konfliktus lezárásáról. A katari külügyminisztérium tájékoztatása szerint a felek jelenleg is vizsgálják a közvetítők által előterjesztett javaslatokat a Hormuzi-szoros újranyitásáról és a konfliktus rendezéséről. (via BBC)