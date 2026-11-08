Azbesztet találtak a hányattatott sorsú gyömrői konténeriskola körül, egyelőre letakarták

Azbeszttel szennyezett kőzúzalékot találtak a gyömrői Fekete István Általános Iskola közelében, az érintett területet lezárták és lefedték – derül ki a RTL Híradó riportjából. Ötven család további méréseket követel, hogy kiderüljön, hol lehet még azbeszt a környéken, az önkormányzat pedig a veszélyes anyag elszállítását sürgeti. Az azbeszt belélegzése hosszú távon rákkeltő.

Pillanatkép az RTL riportjából. Fotó: RTL

A gyömrői Fekete István Általános Iskola sorsa eddig is hányattatott volt, Magyar Péter épp a napokban jelentette be, hogy megépítik az iskola új épületét. Az általános iskola bővítése ott volt azon a listán, amit Lázár János minisztériuma állított össze az elhalasztandó és átütemezendő állami beruházásokról még 2022-ben.

Balajti István, a térség országgyűlési képviselője szerint az „iskolában hosszú éveken keresztül méltatlan körülmények között tanultak a gyerekek. Beázó, penészes tantermekben, életveszélyessé váló épületrészekben. A helyhiány miatt még a szertárakban is tanórákat kellett tartani”.

Az iskola szülői munkaközösségének vezetője, Siegl Tünde akkor arról beszélt az RTL-nek, hogy gyakran szennyvíz önti el a konténertermeket, ahol a gyerekek tanultak.