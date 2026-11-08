Jövő héten annyit fog esni, mint már rég nem, és egyik nap akár 20 fok is lehet

Többfelé az országban 30–40, helyenként akár 50 milliméter csapadék hullhat szombatig – írja az Időkép.

Kedd hajnalig csak elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék, de kedden már több helyen hullhat 10, helyenként 15 millimétert meghaladó mennyiség. A Nyugat-Dunántúlon viszont lehetnek olyan tájak, amelyek teljesen kimaradhatnak ebből a felvonásból.

Illusztráció: Isza Ferenc/AFP

Átmeneti szünet után szerda estétől lehet ismét több helyen eső, délen akár az ég is megdörrenhet. Csütörtökön tőlünk délnyugatra várhatóan egy mediterrán ciklon mélyül ki, ami az esti, éjszakai órákban és pénteki nap folyamán nagy területen okozhat kiadós mennyiségű esőt. De az Időkép szerint, mivel mediterrán ciklonról van szó, így még természetesen fenntartásokkal kell kezelni a prognózisokat, főként ami a csapadék tér- és időbeli kiterjedését illeti.

Ilyen mennyiségű eső már a talaj mélyebb rétegeit is átnedvesíti, így az aszályhelyzet további mérséklődésére számíthatunk.

Csütörtök-péntek tájékán átmenetileg jelentősen erősödik a nappali felmelegedés, az ország déli felén nem egy helyen a 20 fokot is elérhetjük. Ez a felmelegedés azonban nem lesz tartós, a ciklon hátoldalán érkező hideg légtömegeknek köszönhetően hétvégére több fokkal visszaesik a hőmérséklet.