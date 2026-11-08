Két sebész épp a közelben ebédelt, amikor eldördültek az első lövések Krakkó főterén, ők látták el a tűzpárbajban megsérült rendőröket és a merénylőt is

A szombati krakkói lövöldözés utáni percekről készült videókon lehetett látni, amint a már ártalmatlanított, a tűzpárbajban megsérült támadót és a szintén súlyos sérüléseket szenvedő, földön fekvő két rendőrt civil ruhás emberek szakszerűen ellátják.

Most kiderült, hogy két orvos sietett a segítségükre, akik a lövöldözés idején épp a családjaikkal ebédeltek Krakkó belvárosában.

A helyi média beszámolói szerint Prof. Michal Pędziwiatr és Dr. Mateusz Wierdak egy közeli étteremben ebédeltek, amikor lövéseket hallottak.

„Hirtelen odarohant a fiam, és azt mondta: »Apa, ott lőnek az emberekre, az emberek a földre esnek«” – nyilatkozta Pędziwiatr a Fakt hírportálnak.

Pędziwiatr elmondta, hogy amikor a helyszínre értek, mind a feltételezett támadót, mind a rendőröket ellátták. „Ha életek megmentéséről van szó, nem számít, ki kicsoda” – tette hozzá.

Miután a lövések abbamaradtak, Pędziwiatr elmondása szerint gondoskodott a többi áldozatról és a segítségre szoruló, feltételezett elkövetőről, míg Wierdak a tűzharc során mellkason lőtt rendőrt kezdte el ellátni.

„Ő, köznyelvi kifejezéssel élve, az összes kötést [a rendőr] mellkasába tömte, és befogta a kezével” – nyilatkozta az orvos kollégájáról. „Ha ez nem történt volna meg, nem tudom, hogyan alakult volna a helyzet, mivel sokáig kellett várni a mentőre.”

Mentőhelikopter a téren a merénylet után, 2026. november 7. Fotó: Jakub Włodek/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Eközben Pędziwiatr elmondta, hogy felhívta a II. János Pál Kórházat, ahol a mellkasi és szívsebészeti osztály működik. „Ragaszkodtam ahhoz, hogy oda vigyék, mert véleményem szerint ott volt a legnagyobb esélye a túlélésre, ahol pontosan ilyen típusú sérülésekre szakosodott szakemberek dolgoznak” – mondta.

A helyi média szerint Wierdak Krakkóban elismert sebész. A krakkói Egyetemi Kórház közlése szerint Pędziwiatr pedig az általános, onkológiai, és sürgősségi sebészet vezetője.

Szombat délután hat ember meghalt és tizenöten megsérültek, amikor egy 24 éves lengyel állampolgárságú férfi válogatás nélkül lövöldözni kezdett Krakkó főterén. A hat halálos áldozat közül három lengyel, egy pedig brit állampolgárságú, kettőnek még nem sikerült megállapítani a személyazonosságát. A megsebesült két rendőr állapota a legfrissebb hírek szerint stabilizálódott.

A 24 éves támadót korábban Michał Oksiński néven azonosították, jelenleg kórházban őrzik. A rendőrség szerint az elkövetőnek volt fegyvertartási engedélye, korábban nem volt büntetve, és a hatóságok sem tartották számon terroristagyanús elemként.

Még aznap holttesteket találtak a lövöldözés elkövetőjének otthonában. A három holttestet a gyanúsított 53 éves apjaként, 52 éves anyjaként és 21 éves húgaként azonosították. A testeken lévő sérüléseket az elsődleges vizsgálatok alapján lőtt sebként értékelték. (via BBC)