Klasszikus pénzszállítós rablás Nyíregyházán: a légpisztolyos tettes meglett, az arany nagy részének nyoma veszett

Egy nap alatt elfogták azt a férfit, aki a gyanú szerint csütörtökön kirabolt egy pénzszállítót Nyíregyházán. 19 millió forintnyi aranyat zsákmányolt, a nagy részének nyoma veszett.

Az 54 éves férfi 100 ezer japán jent is elvitt. A rendőrök hajtóvadászatot indítottak, végül a saját otthonában találták meg a feltételezett elkövetőt.

Befektetési arany, amit a férfi házában találtak a rendőrök Fotó: police.hu

Az RTL riportjában a rablás utáni pillanatokról készült biztonságikamera-felvételeket is bemutatták, látható rajtuk, amint a férfi távozik a tett helyszínéről.

Egy valutaváltó alkalmazottja épp kinyitotta a biztonsági ajtót a pénzszállítónak, amikor a férfi behatolt az üzletbe, a két embert az ajtók közötti zárt térbe lökte, majd fegyverrel fenyegetőzve követelte a pénzszállító táskáját.

A rablás után az utcán többen is látták, amint a megszerzett bőröndöt próbálta kinyitni. A nyomozás során kiderült, hogy a támadásra előre felkészült, és egy légpisztolyt használt a fenyegetéshez. A helyszínről rollerrel távozott.

A rendőrség megtalálta a légpisztolyt és a meneküléshez használt rollert is, az ellopott értékeknek azonban egyelőre csak egy részét sikerült visszaszerezni. A férfit jelentős értékre elkövetett rablás gyanújával hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A hatóságok kezdeményezték a letartóztatását, erről a bíróság dönthet.

A rendőrség ütős videója az elfogásról: